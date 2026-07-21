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Lũ quét ở Lai Châu: Thêm 1 thi thể được tìm thấy

SGGPO

Lực lượng chức năng tìm thấy thêm thi thể 1 người mất tích trong trận lũ quét xảy ra tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu), nâng số tử vong lên 7 người.

PHÚC HẬU

Từ khóa

Lai Châu lũ quét tìm kiếm nạn nhân mưa lũ miền núi phía bắc thiệt hại do mưa lũ

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