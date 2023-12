Dự kiến từ năm 2030, chỉ đào tạo giáo viên ở bậc đại học

PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) cho biết, hiện cả nước có 103 cơ sở đào tạo giáo viên, gồm 15 trường ĐH sư phạm; 50 trường ĐH đa ngành, trường ĐH đặc thù; 20 trường cao đẳng sư phạm; 18 trường cao đẳng đa ngành có đào tạo giáo viên. Dự kiến năm 2030, cả nước sẽ có khoảng 50 cơ sở giáo dục ĐH tham gia đào tạo giáo viên các trình độ. Bộ GD-ĐT dự kiến từng bước chuyển việc đào tạo ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng sang các trường ĐH sư phạm và các cơ sở giáo dục ĐH đa ngành có nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Phát biểu tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương cho rằng, cả nước hiện đang thiếu khoảng 51.000 giáo viên mầm non, nếu đào tạo giáo viên mầm non ở bậc ĐH thì sẽ lãng phí. Do đó, Bộ GD-ĐT nên tính toán để giữ lại 3 trường cao đẳng trực thuộc Bộ GD-ĐT gồm: Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM để đào tạo giáo viên mầm non.

Bên cạnh đó, báo cáo dự thảo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ GD-ĐT cũng nêu rõ, việc phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH sẽ theo hướng cơ bản giữ ổn định về số lượng và cơ cấu, tập trung tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô. Các cơ sở giáo dục ĐH trọng điểm quốc gia đến năm 2030 gồm: 5 ĐH Quốc gia, 5 ĐH vùng, 18-20 cơ sở giáo dục ĐH trọng điểm ngành quốc gia. Đây là các đơn vị đầu tàu với quy mô đào tạo ĐH trên toàn quốc là 30%, thạc sĩ 60% và tiến sĩ 80%.

Tới năm 2030, phát triển thêm 3 ĐH Quốc gia trên cơ sở ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng và ĐH Bách khoa Hà Nội, để cùng với ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TPHCM trở thành các ĐH thuộc nhóm hàng đầu châu Á. Dự kiến, từ năm 2030 sẽ phát triển thêm 4 ĐH vùng trên cơ sở Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Tây Nguyên và Trường ĐH Cần Thơ, để cùng với ĐH Thái Nguyên trở thành các ĐH có uy tín trong khu vực và thế giới.

Trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ chỉ đạo hoàn thiện dự thảo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH, sau khi có quy hoạch mới tính tới các bước tiếp theo.