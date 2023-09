Mô hình “Ánh sáng nông thôn” do Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai không những góp phần làm đẹp đường làng, thôn bản, phục vụ việc đi lại thuận tiện cho bà con khu vực biên giới, ven biển mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa bàn có đồn biên phòng đóng quân.