Đường sắt giảm giá vé hành khách và giá cước vận chuyển hàng hóa từ 0 giờ ngày 13-3

Ngày 11-3, Liên bộ Công thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giảm giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 22 giờ, mức giảm khoảng 12,43% so với thời điểm 15 giờ ngày 7-3.

TTXVN - THU HƯƠNG

