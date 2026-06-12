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Thí sinh đánh giá đề thi môn tự chọn kỳ thi tốt nghiệp THPT

SGGPO

Sáng 12-6, thí sinh trên cả nước đã hoàn tất buổi thi cuối của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sau giờ thi, nhiều thí sinh đã chia sẻ về các đề thi.

TAM NGUYÊN - THU TRANG

Từ khóa

thi địa lý thi vật lý thi các môn tự chọn thi thpt 2026 thi tuyển sinh

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