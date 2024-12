Giải cứu thanh niên nghi phơi nhiễm HIV, ngáo đá mắc kẹt trên mái nhà

Ngày 15-12, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH)) PC07, Công an TPHCM cho biết, Công an quận Gò Vấp vừa đưa nam thanh niên nghi phơi nhiễm HIV từ mái nhà xuống đất an toàn.