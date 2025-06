Sinh non ở tuần thai thứ 26, vỏn vẹn chỉ nặng 900 gram, bé gái mới được 3 tuần tuổi này được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk chẩn đoán có nguy cơ bị mù do sinh thiếu tháng. Bé đã được Trung tâm tầm soát và điều trị bệnh lý võng mạc trẻ sinh non (Retinopathy of prematurity - ROP) tại bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM tiếp nhận và điều trị bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non. Đây là một trong hàng chục trẻ sinh non đang được điều trị bệnh lý võng mạc.