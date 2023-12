Chính phủ Ba Lan cho biết, không có kế hoạch sớm chấm dứt sử dụng than. Theo hiệp ước chính phủ đã ký với các công đoàn, Ba Lan có kế hoạch tiếp tục khai thác than cho đến năm 2049. Trong khi đó, báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ước tính tổng lượng tiêu thụ than toàn cầu sẽ tăng 1,4% trong năm 2023 lên khoảng 8,54 tỷ tấn do nhu cầu sử dụng điện (chạy bằng than đá) ngày càng tăng tại các quốc gia đang phát triển.