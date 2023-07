Hậu Giang: Cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ công an để lừa đảo

Thời gian gần đây trên địa bàn Hậu Giang xuất hiện các cuộc gọi giả danh cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an tỉnh Hậu Giang để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.