Hiểm họa từ “cỗ quan tài bay”

Thảm khốc

Thời gian qua, nhiều vụ tai nạn thảm khốc, thương tâm liên quan xe khách, xe tải xảy ra tại nhiều địa phương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về TNGT trên quốc lộ, tỉnh lộ. Nguyên nhân hầu hết là “lỗi hỗn hợp”, song nguyên nhân chủ quan là do tài xế cố tình phóng nhanh, vượt ẩu.

Mới nhất là vụ TNGT lúc 3 giờ 41 ngày 14-2 trên tuyến đường ven biển ĐT 129 đoạn qua xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) giữa ô tô 76B-006.60 chở 21 người lưu thông Quảng Ngãi - Đà Nẵng va chạm với xe đầu kéo 92H-004.33 kéo theo rơ moóc 92R-004.69 do ông Trần Minh Nhật (SN 1982, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển lưu thông theo hướng cầu vượt Trường Hải - cảng Tam Hiệp làm 9 người thiệt mạng, 12 người bị thương.

Tại nút giao, xe khách chạy với tốc độ cao và không có dấu hiệu giảm tốc độ trong điều kiện tầm nhìn hạn chế do sương mù dày đặc… Theo trích xuất camera dữ liệu, tốc độ cuối cùng của xe khách vào lúc xảy ra tai nạn là 69km/giờ, trước đó 10 giây là 73km/giờ; xe đầu kéo lúc va chạm giao thông đạt tốc độ 33km/giờ và trước đó 10 giây là 48km/giờ.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, cho biết, tuyến ĐT 129 chưa được bàn giao, đã gắn biển cấm xe khách, xe tải ở đầu tuyến và biển hạn chế tốc độ 60km/giờ. Trong khi đó, Thượng tá Phan Chu Ký, Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành, cho biết, tai nạn xảy ra tại nơi giao nhau, có bố trí đèn tín hiệu giao thông. Lúc xảy ra tai nạn, đèn tín hiệu đang ở trạng thái cảnh báo nhấp nháy đèn vàng, trời tối và có sương mù. Khu vực xảy ra tai nạn không có đèn đường. Ông Võ Phiến, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, xe Ford Transit gặp nạn được sở cấp phép loại hình xe hợp đồng. Xe đã thực hiện đăng kiểm tháng 11-2022, hết hạn tháng 5-2023. Xe có 16 chỗ, nhưng lại chở đến 21 người khi tai nạn xảy ra.

Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường và thăm nạn nhân tại bệnh viện, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, đã yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam và huyện Núi Thành xác định rõ trách nhiệm của cơ quan liên quan.

Tang thương bao trùm làng quê nghèo

Ghi nhận của PV SGGP, từ sáng 14-2, rất đông người thân, họ hàng đã đến nhà các nạn nhân chia buồn với nỗi đau, mất mát. Chiếc xe cứu thương đưa thi thể ông Bạch Ngọc Linh (64 tuổi, trú xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) trở về với gia đình. Xóm nhỏ ai nấy đều bàng hoàng. Ông Linh không có vợ con. Hàng xóm đã chung tay lo tang lễ cho ông.

Cạnh nhà ông Linh, anh Nguyễn Hữu Tuân có cha là ông Nguyễn Quế và vợ là Võ Thị Thúy Trâm cũng gặp nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Anh Tuân lo lắng: “Vợ tôi đưa cha đi khám bệnh ở Đà Nẵng hồi 2 giờ sáng, vừa ra đến Quảng Nam thì gặp nạn. Sau khi gặp nạn, vợ tôi tỉnh táo hơn nên gọi điện thoại về cho tôi. Các bác sĩ bảo tình trạng sức khỏe cha tôi rất nặng nên tôi rất lo lắng”.

Trong những nạn nhân có ông Đặng Liên (xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi) cũng mất trong vụ tai nạn. Sáng nay, xe cấp cứu đưa thi thể ông về với gia đình. Ông Liên mất đi để lại vợ và 6 người con. Bà Khanh, vợ ông ngất lịm bên thi thể chồng. Giữa khuya, bà Khanh còn lo áo quần, giấy tờ để ông đi Đà Nẵng tái khám mắt mà chỉ vài giờ sau đã âm dương cách biệt.

Là một trong những nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc đang cấp cứu tại bệnh viện, bà Lê Thị Lệ (48 tuổi, trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) kể, khoảng 2 giờ 30 ngày 14-2, bà bắt xe khách đi khám bệnh dạ dày ở Bệnh viện Đà Nẵng, dự kiến khoảng 5 giờ là đến, khám bệnh xong thì 13 giờ sẽ về lại. “Vì thức dậy sớm nên khi lên xe tôi ngủ thiếp đi, đang ngủ bỗng nhiên nghe tiếng ầm rất lớn. Mở mắt tỉnh dậy, cảnh tượng trước mắt tôi là nhiều hành khách máu me khắp người, kèm tiếng kêu cứu. Tôi đi chung với 2 chị hàng xóm, giờ đã mất 2 người...”, bà Lệ nói trong nước mắt.

Chiều 14-2, ông Khuất Việt Hùng, cùng Ban ATGT tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã đến thăm gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Tại những nơi đến thăm, ông Khuất Việt Hùng gửi lời thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân, mong muốn thân nhân sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống đồng thời đề nghị địa phương và chính quyền tỉnh Quảng Ngãi tạo điều kiện, giúp đỡ gia đình các nạn nhân. Ủy ban ATGT quốc gia, Ban ATGT tỉnh Quảng Nam và Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi, mỗi đơn vị hỗ trợ 5 triệu đồng/gia đình có nạn nhân tử vong.

Sáng cùng ngày, đại diện Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi đã đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thăm hỏi, động viên, chia sẻ với nạn nhân và gia đình và hỗ trợ 2 triệu đồng/người bị thương. Trước đó, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, dẫn đầu đoàn công tác đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người bị nạn; mong bệnh viện dốc sức cứu chữa nạn nhân, nhất là các ca nguy kịch...

Xử lý hành vi chạy quá tốc độ và chở quá tải trọng

Ngày 14-2, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ TNGT đường bộ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Thủ tướng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, phân công đồng chí lãnh đạo Ủy ban ATGT quốc gia trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự. Bộ GTVT cần chỉ đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Nam và sở GTVT các địa phương kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường bộ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm; xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp (chủ phương tiện) gây tai nạn. Chủ tịch UBND các tỉnh thành chỉ đạo siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn; tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Ủy ban ATGT quốc gia nghiên cứu phân tích, đánh giá nguyên nhân xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong các vụ tai nạn, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng.