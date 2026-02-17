Hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác lập quyết tâm đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận ý kiến của lãnh đạo TPHCM, bộ ngành, chuyên gia,... về nỗ lực tự lực tự cường, chung tay xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc vào năm 2045 là định hướng chiến lược. Với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, TPHCM ý thức sâu sắc trách nhiệm phải đi đầu trong đổi mới, sáng tạo và hành động vì mục tiêu chung đó.

Điều này cũng đã được xác định rõ tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể, thành phố huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững. Tầm nhìn đến năm 2045 nằm trong nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới.

Nghi thức rước đuốc thắp sáng đài lửa truyền thống tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, sáng 2-9-2025. Ảnh: Quang Phúc

Thành phố tập trung phát triển hạ tầng giao thông đô thị, hạ tầng số, thúc đẩy KH-CN và đổi mới sáng tạo, cùng với nâng cao chất lượng đời sống văn hóa - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. Qua đó, nâng cao chất lượng hạ tầng, giải phóng nguồn lực cho phát triển dài hạn. Đây cũng là cách để lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và tạo động lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần xây dựng nền kinh tế mạnh, tự chủ và có sức cạnh tranh cao. Thành phố tiếp tục tận dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, nhất là các mô hình mới về tài chính, đầu tư, khu thương mại tự do… Qua đó, biến TPHCM thành “phòng thí nghiệm thể chế”, nơi hình thành các mô hình quản trị hiện đại đóng góp trực tiếp cho sự phát triển chung của đất nước.

Một yếu tố mang tính quyết định là đội ngũ cán bộ. Thành phố thực hiện mạnh mẽ phân cấp, ủy quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, kèm theo cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thành phố quyết tâm đổi mới mô hình, khơi dậy mọi tiềm năng và xây dựng bộ máy hành chính phục vụ tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn, “tạo chuyển biến thực chất, rõ nét, đo lường được” trong phương thức quản trị, trong phát triển kinh tế và trong chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đến hết năm 2025, nước ta hoàn thành khoảng 3.803km đường cao tốc và 1.700km đường bộ ven biển. Bước sang năm 2026, chúng ta tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng chiến lược, đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và TPHCM; đầu tư phát triển hệ thống đường cao tốc kết nối các vùng, miền và với những nước láng giềng; triển khai cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2, đường giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất…

Không gian phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Để đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án và làm cơ sở triển khai giai đoạn 2026-2030, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, các cơ quan chủ quản sẽ đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, Hòa Bình - Mộc Châu (Km0 - Km19), Cam Lộ - Lao Bảo, Vinh - Thanh Thủy, Quảng Ngãi - Kon Tum, mở rộng tuyến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình… Với những dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2026, Bộ Xây dựng và các địa phương sẽ chỉ đạo chủ đầu tư huy động nhân sự, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ hoàn thành. Qua đó, tạo dựng bộ khung hạ tầng, góp phần giúp cả nước bứt phá, hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng.

Tập trung các đột phá dài hạn: đột phá thể chế, đột phá KH-CN, đổi mới sáng tạo và đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ giúp chúng ta hiện thực hóa khát vọng 2045. Nguồn nhân lực giữ vai trò quyết định, vì vậy cần xây dựng chiến lược “trí tuệ Việt toàn cầu”, trong đó kiều bào là một trụ cột quan trọng. Kiều bào có thể trở thành cầu nối hiệu quả trong chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư chiến lược, mở rộng thị trường và đưa trí thức trẻ tham gia sâu hơn vào chuỗi đổi mới sáng tạo của đất nước. Về phần mình, tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về công nghệ, giáo dục và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp nước ta nâng cao năng lực hội nhập, đưa sản phẩm - dịch vụ vào chuỗi cung ứng khu vực. Tôi tin tưởng Nhà nước, doanh nghiệp, giới học thuật và kiều bào cùng hợp lực, khát vọng 2045 sẽ trở thành hiện thực cho một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik ký mới Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc. Ảnh: QUANG PHÚC

LÂM NGUYÊN - NGÔ BÌNH (ghi)