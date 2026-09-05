Miền Trung: Hàng triệu học sinh từ miền núi đến hải đảo nô nức đến trường

Sáng 5-9, hàng triệu học sinh từ miền núi đến hải đảo ở các tỉnh miền Trung bước vào năm học mới 2026-2027.

Tại tỉnh Quảng Trị, sáng 5-9, lễ khai giảng và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đakrông được tổ chức trong không khí rộn ràng. Từ ngày 4-9, nhà trường đã đón học sinh về trường để ổn định sinh hoạt, chuẩn bị cho năm học mới.

Nụ cười các em học sinh trong ngày khai giảng ở Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đakrông. Ảnh: ĐỨC NGHĨA

Trường được đầu tư xây dựng khang trang, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh. Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đakrông tuyển sinh 924/975 học sinh. Trong đó, cấp tiểu học có 22 lớp với 511 học sinh, cấp THCS có 12 lớp với 413 học sinh.

Lễ khai giảng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đakrông. Ảnh: ĐỨC NGHĨA

Em Hồ Đình Thiền (học sinh lớp 6A) cho biết, nhà em cách trường khoảng 15km, đường sá đi lại khó khăn. "Em rất vui vì được học trong ngôi trường mới, khang trang và có đông bạn bè".

Ngôi trường nội trú mới khang trang giữa miền núi A Lưới, TP Huế. Ảnh: VĂN THẮNG

Chương trình "Áo ấm đến trường" do Báo SGGP phát động đến với học sinh phân hiệu Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm ở thôn Triệu Thượng, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trong buổi khai giảng năm học mới 2026-2027, sáng 5-9. Ảnh: MINH HỒNG

Tại TP Huế, hơn 302.000 học sinh chính thức bước vào năm học mới. Điểm cầu chính đặt tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Lưới 3 được kết nối trực tuyến với các điểm cầu trung tâm toàn quốc.

Cắt băng khánh thành các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền TP Huế. Ảnh: VĂN THẮNG

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm hỏi, động viên các em học sinh. Ảnh: VĂN THẮNG

Nụ cười rạng rỡ của các em học sinh TP Huế. Ảnh: VĂN THẮNG

Sáng 5-9, TP Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng và khánh thành Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Tây Giang. Tham dự có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác.

Lễ khai giảng tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Tây Giang. Clip: XUÂN QUỲNH

Các đồng chí lãnh đạo cùng các em học sinh miền núi Tây Giang bước vào lễ khai giảng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hơn 1.000 học sinh cùng thầy cô, phụ huynh dự lễ trong không khí rộn ràng, đậm sắc màu văn hóa các dân tộc vùng biên. Ngôi trường được xây dựng trên diện tích hơn 7,2ha, tổng mức đầu tư 285,884 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Trường được đầu tư theo mô hình liên cấp nội trú đồng bộ, gồm 30 phòng học lý thuyết, 13 phòng học bộ môn, các khu nội trú học sinh và giáo viên, nhà đa năng, thư viện, nhà văn hóa, bếp ăn, sân thể thao...

Học sinh trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dịp này, thầy và trò nhà trường vinh dự nhận quà tặng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng 6 trường phổ thông nội trú 120 quả bóng đá; Phu nhân tặng 6 trường 5.800 bộ sách giáo khoa và 5.400 sách truyện...

Tại phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng), 240 học sinh Trường Thiếu sinh quân miền Trung dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. Năm học đầu tiên, trường tuyển 6 lớp thuộc khối 6 và 10, dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, người có công và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quân khu 4, Quân khu 5.

Năm học mới, Trường Thiếu sinh quân miền Trung có 240 học sinh nhập học. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Trường được Quân khu 5 đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, trang thiết bị phục vụ dạy học, ăn ở, sinh hoạt; đồng thời xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy, quản lý và giáo dục học sinh.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 tặng bức trướng cho Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Tại xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Dục Nông. Đây là 1 trong 4 trường phổ thông nội trú liên cấp được xây dựng tại khu vực biên giới Quảng Ngãi, nhằm tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn.

Đợt đầu, Quảng Ngãi triển khai xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong. Đến nay, các công trình cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi quà tặng cho các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Dục Nông. Ông Đoàn Minh Huấn thừa ủy quyền trao 20 quả bóng đá; lãnh đạo tỉnh trao 20 quả bóng chuyền, 20 vợt cầu lông và 20 phần quà cho học sinh vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập.

Trao quà tặng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho các em học sinh ở Quảng Ngãi. Ảnh: PHÚ NHIÊU

Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34) cũng ký kết phối hợp hoạt động kết nghĩa với nhà trường, đồng thời hỗ trợ thường xuyên 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mức 10 triệu đồng/học sinh/năm.

Cũng trong sáng 5-9, học sinh Trường THPT Lý Sơn (đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) bước vào năm học tại cơ sở mới. Năm học 2026-2027, Trường THPT Lý Sơn có 811 học sinh với 22 lớp. Cơ sở mới được đầu tư khang trang, hệ thống phòng học và thiết bị dạy học được trang bị đầy đủ hơn, tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học.

Lễ khai giảng năm học mới tại đặc khu Lý Sơn. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Trong lễ khai giảng, nhà trường trao hơn 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập và vinh danh các học sinh xuất sắc.

Tại tỉnh Gia Lai, không khí khai giảng diễn ra rộn ràng, chu đáo từ đại ngàn Tây Nguyên đến Duyên hải Nam Trung Bộ.

Các em học sinh tại lễ khai giảng giữa biển đảo Cù Lao Xanh. Ảnh: NGỌC OAI

Xã đảo Nhơn Châu (đảo Cù Lao Xanh, tỉnh Gia Lai), cách đất liền khoảng 24km, không khí khai giảng tại các trường mầm non, tiểu học, THCS diễn ra rộn ràng, rực rỡ sắc cờ hoa giữa biển khơi.

Những suất quà tặng mang từ đất liền dành tặng các em học sinh ở biển đảo Cù Lao Xanh. Ảnh: NGỌC OAI

Dành tặng những phần quà cho các em học sinh khiếm thính, khiếm thị và khuyết tật trí tuệ. Ảnh: NGỌC OAI

Dùng thuyền chở các em học sinh qua sông dự lễ khai giảng Do cầu tạm liên bản Yên Thắng (xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An) bị nước lũ cuốn trôi ngày 20-8 và chưa thể khắc phục, sáng 5-9, UBND xã Yên Hòa cùng lực lượng quân sự, công an, tổ an ninh cơ sở và người dân đã huy động thuyền đưa học sinh qua khe Hội Nguyên đến điểm Trường Tiểu học Yên Hòa, phân hiệu Yên Thắng, dự lễ khai giảng. Các chiến sĩ công an hỗ trợ đưa các em học sinh đi khai giảng bằng thuyền. Ảnh: ĐỨC HẢI Ông Lô Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, cho biết trong sáng 5-9, địa phương cùng lực lượng chức năng và người dân dùng thuyền đưa khoảng 150 học sinh và phụ huynh ở các bản Hội Nguyên, Yên Thắng, Yên Lập… vượt qua khe Hội Nguyên rộng khoảng 35m, nước chảy xiết đến trường. Có học sinh nhà cách điểm trường gần 10km. Lực lượng chức năng huy động thuyền để đưa các em học sinh, phụ huynh đến điểm trường ngày khai giảng ở Nghệ An. Ảnh: ĐỨC HẢI Để đảm bảo an toàn, học sinh và phụ huynh đều mặc áo phao khi qua khe. Sau khi lên bờ, lực lượng chức năng tiếp tục huy động phương tiện đưa các em đến điểm trường.

NGỌC OAI - XUÂN QUỲNH - VĂN THẮNG - ĐỨC HẢI - NGUYỄN CƯỜNG - ĐỨC NGHĨA