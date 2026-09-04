Sẵn sàng cho lễ khai giảng đặc biệt ở vùng biên giới

Chiều 4-9, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang (TP Đà Nẵng) khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học 2026-2027 vào sáng 5-9.

Công tác chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới tại các trường vùng biên ở TP Đà Nẵng. Thực hiện: XUÂN QUỲNH

Nằm giữa vùng núi rừng biên giới, ngôi trường được đầu tư đồng bộ, khang trang với khối phòng học, nhà hiệu bộ, khu nội trú và nhà ăn. Chiều 4-9, cổng trường được trang hoàng cờ hoa, băng rôn chào mừng lễ khai giảng và khánh thành.

Từng góc lớp được chăm chút, quét dọn kỹ lưỡng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại sân lễ trung tâm, hệ thống rạp, màn hình LED, âm thanh và đường truyền trực tiếp được chạy thử, bảo đảm kết nối thông suốt.

Ngôi trường biên giới ở Tây Giang rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chào mừng năm học mới. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Không khí chuẩn bị diễn ra khẩn trương, giáo viên và người dân địa phương cùng hoàn thiện cảnh quan, vệ sinh sân trường.

Bên trong các phòng học, bàn ghế, quạt trần, hệ thống chiếu sáng, thiết bị phòng cháy chữa cháy đã được bố trí đầy đủ. Trên bảng, những dòng chữ, hoa văn chào mừng năm học mới cũng được thầy cô chăm chút.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra cơ sở vật chất Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hùng Sơn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2026-2027, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hùng Sơn và Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hùng Sơn nhìn từ xa. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại các trường, ông Nguyễn Mạnh Hùng trực tiếp kiểm tra sân khấu tổ chức lễ khai giảng, phòng học, khu sinh hoạt và các hạng mục phục vụ học sinh; đồng thời nắm tình hình cơ sở vật chất, điều kiện ăn, ở, học tập và sinh hoạt của các em.

Giáo viên và người dân tích cực trang hoàng sân khấu với cờ, hoa và bóng bay rực rỡ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các trường tiếp tục rà soát kỹ từng khâu chuẩn bị, nhất là cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, an toàn trường học và công tác tổ chức, bảo đảm lễ khai giảng diễn ra trang trọng, thiết thực, an toàn và phù hợp thực tế. Đặc biệt, nhà trường cần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp học sinh, nhất là những em lần đầu đến học tập, ăn ở tại trường, nhanh chóng ổn định tâm lý, sinh hoạt và việc học ngay từ những ngày đầu năm học.

* Ngày 4-9, tại Phân hiệu Trường THCS Phan Đình Phùng, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, không khí chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2026-2027 diễn ra khẩn trương, rộn ràng. Hàng trăm học sinh trong đồng phục chỉnh tề tập trung về sân trường, nơi từng là trụ sở Sở NN-MT tỉnh Quảng Trị, sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới.

Trụ sở Sở NN-MT tỉnh Quảng Trị (cũ) được cải tạo thành tại Phân hiệu Trường THCS Phan Đình Phùng. Ảnh: ĐỨC NGHĨA

Thầy giáo Lê Vĩnh Hiệp, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Đình Phùng cho biết, sau khi thành lập phường Nam Đông Hà, địa phương tiến hành rà soát các trụ sở dôi dư, đồng thời đánh giá, sắp xếp lại mạng lưới trường học trên địa bàn. Từ đó, trụ sở Sở NN-MT tỉnh Quảng Trị (cũ), có khuôn viên rộng 11.000m², diện tích sàn hơn 6.500m² cùng khối hội trường lớn, được cải tạo, chuyển đổi công năng thành điểm trường của Trường THCS Phan Đình Phùng.

“Để đáp ứng nhu cầu dạy và học, tòa nhà 4 tầng được cải tạo thành 12 phòng học lý thuyết và 8 phòng học bộ môn, bảo đảm khang trang, đạt chuẩn. Không gian rộng rãi, thoáng mát giúp nhà trường có thêm điều kiện tổ chức dạy học, sinh hoạt và các hoạt động giáo dục. Ngôi trường mới không chỉ khang trang mà còn bảo đảm các yêu cầu về phòng học, phòng bộ môn, tạo môi trường học tập thuận lợi cho học sinh. Ngay trong ngày tựu trường, các em rất thích thú khi được nhận lớp, học tập và sinh hoạt trong không gian rộng rãi, thoáng mát”, thầy giáo Lê Vĩnh Hiệp cho biết.

Đồn Biên phòng Hướng Phùng thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị hỗ trợ trang trí tại Trường mầm non Hướng Phùng, chuẩn bị khai giảng năm học mới

Cùng ngày, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP Huế và tỉnh Quảng Trị phối hợp với các trường học trên địa bàn biên giới khẩn trương dọn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, tu sửa cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập sạch đẹp, an toàn, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.

Trung tá Nguyễn Văn Bằng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Phùng thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị còn phối hợp nhóm thiện nguyện Vì nụ cười trẻ thơ trao 250 suất quà cho học sinh xã Hướng Phùng (tỉnh Quảng Trị), 150 suất cho học sinh xã La Cồ, huyện Sê Pôn (Lào). Tổng trị giá quà tặng khoảng 350 triệu đồng, gồm quần áo mới, ba lô, cặp sách và nhiều vật dụng thiết yếu, góp phần tiếp thêm niềm vui, động lực cho học sinh vùng biên trong ngày tựu trường.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 4 (TP Huế)

Hiện các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực miền núi TP Huế và tỉnh Quảng Trị cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đưa vào sử dụng. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, cho biết trong dịp khai giảng năm học 2026-2027, tỉnh sẽ kết hợp khánh thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1 tại các xã Hướng Phùng, Đakrông, Dân Hóa và Thượng Trạch.

Theo bà Lê Thị Hương, việc đầu tư các trường nội trú khang trang tại khu vực miền núi, biên giới tạo điều kiện để học sinh được học tập trong môi trường tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và mở rộng cơ hội phát triển cho trẻ em vùng biên.

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XUÂN QUỲNH - VĂN THẮNG