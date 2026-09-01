Kịp thời cứu hộ 5 thuyền cá bị sóng đánh chìm ở Quảng Trị

Ít nhất 5 thuyền cá bị sóng đánh chìm đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng ứng cứu kịp thời.

Video: Ứng cứu kịp thời thuyền cá bị sóng biển đánh chìm

Sáng 1-9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết, đơn vị đã hỗ trợ ngư dân kéo thuyền cá bị sóng đánh chìm trên biển Cửa Việt vào bờ an toàn.

Trước đó, vào lúc 6 giờ sáng 1-9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận tin báo về việc thuyền cá của ông Hồ Văn Thắng (ngụ thôn Gio Hải 1, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) bị sóng đánh chìm trong lúc vươn khơi.

Kéo thuyền vào bờ

Khu vực thuyền cá bị đánh chìm cách bờ khoảng 100m. Sau khi sự việc xảy ra, ngư dân Hồ Văn Thắng đã bơi vào bờ an toàn.

Đến 7 giờ cùng ngày, chiếc thuyền gặp nạn cùng một số ngư lưới cụ đã được kéo vào bờ.

Kéo thuyền bị đánh chìm vào bờ tại khu vực thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị

Sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Hải An thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận tin báo, thủy triều dâng, sóng to đã làm trôi 4 thuyền đánh cá và ngư lưới cụ của người dân khu vực thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy.

Đồn Biên phòng Hải An cử 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

ĐỨC NGHĨA - VĂN THẮNG