Xã hội

Kịp thời cứu hộ 5 thuyền cá bị sóng đánh chìm ở Quảng Trị

SGGPO

Ít nhất 5 thuyền cá bị sóng đánh chìm đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng ứng cứu kịp thời.

Video: Ứng cứu kịp thời thuyền cá bị sóng biển đánh chìm

Sáng 1-9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết, đơn vị đã hỗ trợ ngư dân kéo thuyền cá bị sóng đánh chìm trên biển Cửa Việt vào bờ an toàn.

Trước đó, vào lúc 6 giờ sáng 1-9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận tin báo về việc thuyền cá của ông Hồ Văn Thắng (ngụ thôn Gio Hải 1, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) bị sóng đánh chìm trong lúc vươn khơi.

IMG_20260901_095307.jpg
Kéo thuyền vào bờ

Khu vực thuyền cá bị đánh chìm cách bờ khoảng 100m. Sau khi sự việc xảy ra, ngư dân Hồ Văn Thắng đã bơi vào bờ an toàn.

Đến 7 giờ cùng ngày, chiếc thuyền gặp nạn cùng một số ngư lưới cụ đã được kéo vào bờ.

1788232144353_7905471608494410844_7905471608494410844_9440b1a7ad511d5dce664f03d4f96565.jpg
1788232144319_7905471608494410844_7905471608494410844_0dec541cbf68c5eeb832c0bfb701eb76.jpg
Kéo thuyền bị đánh chìm vào bờ tại khu vực thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị

Sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Hải An thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận tin báo, thủy triều dâng, sóng to đã làm trôi 4 thuyền đánh cá và ngư lưới cụ của người dân khu vực thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy.

Đồn Biên phòng Hải An cử 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

ĐỨC NGHĨA - VĂN THẮNG

Từ khóa

đánh chìm thuyền cá Quảng Trị sóng to

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn