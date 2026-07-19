Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn, cứu hộ tại vùng mưa lũ miền núi Bắc bộ

Bộ Công an đã huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở cùng 210 lượt phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ tại các tỉnh mưa lũ miền núi Bắc bộ.