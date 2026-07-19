Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Bệnh nhân hồi phục ngoạn mục

Trải qua những giờ phút sinh tử sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc, bệnh nhân người Ấn Độ đã được rút máy tạo nhịp, tự ăn uống sau 6 ngày điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).