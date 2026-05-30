HUAWEI WATCH FIT 5 Series định hình lối sống số năng động

Với thông điệp “Spark Your Vibe”, thế hệ đồng hồ thông minh HUAWEI WATCH FIT 5 Series đã ra mắt tại thị trường Việt Nam, không chỉ là một món phụ kiện thời trang mà còn là thiết bị đeo theo dõi chỉ số thụ động sang hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chủ động và cá nhân hóa trải nghiệm tập luyện.

HUAWEI WATCH FIT 5 Series đã được ra mắt tại Việt Nam

HUAWEI WATCH FIT 5 Series mang đến một diện mạo tươi trẻ, hướng đến đối tượng người dùng hiện đại – những người đòi hỏi sự cân bằng khắt khe giữa công việc, thời trang và rèn luyện thể chất. Điểm nhấn đầu tiên nằm ở sự đa dạng trong bảng màu với 5 lựa chọn cho phiên bản tiêu chuẩn và 3 sắc thái cá tính cho dòng Pro.

Đáng chú ý, trên phiên bản Pro, Huawei đã ứng dụng kỹ thuật thiết kế phủ dầu (oil-filling) cao cấp cho phần viền bezel, giúp bề mặt kim loại không chỉ kháng oxy hóa hiệu quả mà còn giữ được độ bền màu rực rỡ theo thời gian. Đặc biệt, phiên bản màu trắng Pro được hoàn thiện bằng chất liệu kim loại gốm nano chuẩn hàng không vũ trụ, mang đến kết cấu bề mặt sang trọng cùng độ bền vượt trội trước các tác động từ môi trường.

Trải nghiệm thị giác cũng được nâng cấp mạnh mẽ với màn hình AMOLED sắc nét (1.82 inch trên bản tiêu chuẩn và 1.92 inch trên bản Pro) có viền siêu mỏng chỉ 1.8 mm. Để giải quyết bài toán hiển thị dưới cường độ ánh sáng mạnh, thiết bị sở hữu độ sáng tối đa lên đến 3.000 nits (phiên bản Pro) và 2.500 nits (phiên bản tiêu chuẩn), đảm bảo mọi thông số luôn rõ nét ngay cả khi hoạt động dưới trời nắng gắt.

Dấu ấn phong cách "chuyên gia" của Huawei thể hiện rõ nét nhất qua việc tích hợp các công nghệ y tế tiên tiến vào một thiết bị đeo nhỏ gọn. Điểm đột phá của năm nay chính là sự chuyển dịch sang các tính năng hỗ trợ chủ động phòng ngừa.

Riêng trên phiên bản WATCH FIT 5 Pro, thiết bị được trang bị hệ thống phân tích sóng mạch và điện tâm đồ (ECG), cho phép đưa ra các cảnh báo sớm về rung nhĩ (A-fib) cũng như phát hiện tình trạng xơ cứng động mạch. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên tính năng đánh giá nguy cơ tiểu đường xuất hiện trên các thiết bị đeo của hãng, hỗ trợ người dùng tầm soát và phát hiện các dấu hiệu bất thường từ sớm để có hướng điều chỉnh lối sống kịp thời. Bên cạnh đó, cảm biến nhiệt độ cổ tay cũng giúp quản lý sức khỏe phụ nữ một cách khoa học thông qua việc dự báo chu kỳ kinh nguyệt.

Về khía cạnh thể thao, thiết bị mở rộng hệ sinh thái ứng dụng chuyên dụng như PickleX hay Tennix cho các bộ môn dùng vợt. Với những tín đồ thể thao ngoài trời, tính năng Điều hướng theo phân đoạn trên bản Pro giúp phân tích độ cao và lộ trình chạy địa hình phức tạp, trong khi các golfer có thể truy cập bản đồ vector của hơn 17.000 sân golf toàn cầu với chế độ xem khu vực green tự động xoay theo hướng nhìn. Ngoài ra, tính năng Mini-Workout cùng hình ảnh gấu trúc tương tác giúp việc vận động ngắn trong ngày trở nên thú vị và gần gũi hơn.

Hiểu rõ thói quen của người dùng bản địa, Huawei đã tích hợp tính năng thanh toán bằng mã QR qua ứng dụng MoMo trực tiếp trên cổ tay, tạo sự tiện lợi tối đa khi mua sắm mà không cần mang theo điện thoại. Để duy trì nhịp sống năng động xuyên suốt, thiết bị sử dụng công nghệ pin High-Silicon, cho thời lượng vận hành bền bỉ lên đến 10 ngày ở điều kiện tiêu chuẩn.

Sự ra mắt của HUAWEI WATCH FIT 5 Series không chỉ củng cố vị thế của hãng trong phân khúc thiết bị đeo thông minh mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng sống khỏe, sống chất lượng. HUAWEI WATCH FIT 5 Pro giá 5.490.000 đồng và HUAWEI WATCH FIT 5 (bản Tiêu chuẩn) có giá 3.690.000 đồng… cùng nhiều ưu đãi khác.

BÌNH LÂM