HUAWEI WATCH FIT 5 Series trang bị loạt tính năng sức khỏe mới

Nhóm Kinh doanh tiêu dùng Huawei Việt Nam cho biết, sau khi ra mắt toàn cầu tại Bangkok (Thái Lan), HUAWEI WATCH FIT 5 Series sẽ sớm được giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ ngày 29-5 tới đây.

HUAWEI WATCH FIT 5 Series tiếp tục được Huawei nâng cấp toàn diện về thiết kế, trải nghiệm hiển thị...

HUAWEI WATCH FIT 5 tiếp tục duy trì thiết kế mỏng nhẹ quen thuộc, HUAWEI WATCH FIT 5 Pro được nâng cấp với các vật liệu hoàn thiện cao cấp hơn nhằm tăng độ bền và khả năng chống trầy xước trong quá trình sử dụng.

Trải nghiệm hiển thị trên cả hai phiên bản cũng được cải thiện với thiết kế viền mỏng hơn, tối ưu không gian hiển thị. Đặc biệt, HUAWEI WATCH FIT 5 Pro sở hữu màn hình có độ sáng tối đa lên đến 3.000 nits, hỗ trợ hiển thị rõ nét ngay cả khi sử dụng ngoài trời.

Với kho mặt đồng hồ phong phú được thiết kế độc quyền, các bộ sưu tập theo chủ đề, cùng khả năng cho phép tùy chỉnh cá nhân, sản phẩm cho phép người dùng dễ dàng lựa chọn mặt đồng hồ phù hợp với từng dịp đặc biệt, hoạt động thường ngày hay những buổi tập luyện cường độ cao, từ đó, đáp ứng đa dạng phong cách sống.

Đáng chú ý, Huawei nâng cấp khả năng quản lý sức khỏe với loạt tính năng mới, lần đầu được trang bị trên HUAWEI WATCH FIT 5 Series, giúp người dùng theo dõi các chỉ số toàn diện và chủ động bảo vệ sức khỏe.

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro lần đầu được trang bị tính năng Đánh giá nguy cơ tiểu đường, hỗ trợ người dùng theo dõi các yếu tố liên quan đến nguy cơ chuyển hóa thông qua dữ liệu như biến thiên nhịp tim, chất lượng giấc ngủ và khả năng hồi phục của cơ thể.

Ở tập luyện thể chất, Huawei giới thiệu chế độ Mini Workout hoàn toàn mới với các bài tập ngắn chỉ từ 30 giây, giúp người dùng dễ dàng vận động mọi lúc trong ngày. Thiết bị cũng hỗ trợ tốt hơn cho các bộ môn thể thao dùng vợt thông qua các ứng dụng chuyên dụng như PickleX, Tennix hay Goodshot… cho phép người dùng theo dõi chi tiết dữ liệu tập luyện ngay trên đồng hồ.

HUAWEI WATCH FIT 5 Series sẽ được mở bán tại Việt Nam từ ngày 29-5 tại các hệ thống bán lẻ với nhiều ưu đãi và riêng tại các sàn thương mại điện tử, từ nay đến hết ngày 28-5, khách hàng có thể thu thập ưu đãi Early Bird trị giá 100.000 đồng…

