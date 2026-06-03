Active Day lan tỏa tinh thần sống năng động cùng HUAWEI WATCH FIT 5 Series

Trong khuôn khổ chiến dịch ra mắt HUAWEI WATCH FIT 5 Series tại Việt Nam, Nhóm Kinh doanh tiêu dùng HUAWEI Việt Nam đã phối hợp cùng cộng đồng chạy bộ Uncommons Run Club tổ chức sự kiện Active Day tại TPHCM.

Active Day vừa được tổ chức tại TPHCM

Đây không chỉ là một hoạt động trải nghiệm sản phẩm, Active Day được Huawei xây dựng như một sân chơi cộng đồng nhằm khuyến khích người trẻ vận động nhiều hơn, quan tâm đến sức khỏe và duy trì những thói quen tích cực.

Đồng hành cùng xu hướng đó, Huawei không ngừng mở rộng vai trò của thiết bị đeo thông minh, từ một công cụ theo dõi chỉ số đơn thuần trở thành "người bạn đồng hành" trên hành trình xây dựng lối sống lành mạnh.

Active Day chính là một phần trong nỗ lực đó, hiện thực hóa tinh thần "Spark Your Vibe" mà HUAWEI WATCH FIT 5 Series theo đuổi: khuyến khích mỗi người tìm thấy nguồn cảm hứng để vận động, khám phá những phiên bản năng động hơn của chính mình.

Tại khu vực trải nghiệm, người tham gia có cơ hội trực tiếp khám phá những công nghệ sức khỏe và thể thao mới nhất trên HUAWEI WATCH FIT 5 Series. Từ các tính năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu đến các chế độ luyện tập được thiết kế cho lối sống hiện đại, thiết bị cho thấy cách công nghệ có thể hỗ trợ người dùng xây dựng những thói quen tích cực một cách tự nhiên hơn.

Thông qua Active Day, HUAWEI mong muốn góp phần xây dựng những không gian kết nối nơi công nghệ, thể thao và cộng đồng có thể gặp nhau. Đây là cách thương hiệu từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển các thiết bị đeo thông minh không chỉ phục vụ nhu cầu theo dõi sức khỏe hay luyện tập, mà còn trở thành động lực giúp người dùng duy trì một lối sống tích cực và bền vững hơn mỗi ngày.

Đặc biệt, phiên bản HUAWEI WATCH FIT 5 Pro có tính năng đánh giá nguy cơ tiểu đường và các công cụ theo dõi sức khỏe tim mạch. Các tính năng này phản ánh định hướng ngày càng rõ nét của Huawei trong việc phát triển các công nghệ hỗ trợ phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Ở khía cạnh luyện tập thể thao, HUAWEI WATCH FIT 5 Series hỗ trợ theo dõi chi tiết hơn cho các bộ môn dùng vợt như pickleball, tennis và cầu lông thông qua các ứng dụng chuyên biệt. Bên cạnh đó, chế độ Mini Workout tích hợp 30 bài tập ngắn tác động lên 10 nhóm cơ, giúp người dùng dễ dàng duy trì vận động ngay cả trong lịch trình bận rộn.

Ngoài ra, Huawei cũng triển khai thử thách “Spark Your Vibe” trên hai nền tảng Huawei Sức khỏe và Strava từ ngày 29-5 đến 18-6-2026. Người dùng hoàn thành tổng quãng đường 15 km chạy bộ, đi bộ hoặc đạp xe trên Huawei Sức khỏe, hoặc ghi nhận đủ 5 giờ vận động trên ứng dụng Strava, sẽ nhận ưu đãi giảm 10% khi mua HUAWEI WATCH FIT 5 Series tại cửa hàng trực tuyến Huawei trong tháng 6-2026.

Trong tháng đầu tiên mở bán, khi mua HUAWEI WATCH FIT 5 Series, khách hàng sẽ được giảm trực tiếp trên giá niêm yết 500.000 đồng khi mua HUAWEI WATCH FIT 5 Pro và 700.000 đồng khi mua HUAWEI WATCH FIT 5. Ngoài ra, người dùng còn được tặng kèm phần quà bao gồm tai nghe HUAWEI FreeBuds SE 2, 3 tháng trải nghiệm HUAWEI Health +, ưu đãi 1 tháng sử dụng gói VIP mặt đồng hồ chỉ với giá 1.000 đồng và 1 năm bảo hành khu vực APAC…

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