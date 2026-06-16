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Khai mạc Tuần lễ Nông sản vùng miền - Bình Đông 2026

SGGPO

Tối 16-6, UBND phường Bình Đông, TPHCM đã khai mạc Tuần lễ Nông sản vùng miền - Bình Đông 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

ĐÌNH DƯ

Từ khóa

Tuần lễ Nông sản vùng miền Bình Đông 2026 nông sản Việt sản phẩm OCOP đặc sản ba miền kết nối giao thương quảng bá nông sản văn hóa vùng miền xúc tiến thương mại

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