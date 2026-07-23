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116 phường, xã ở TPHCM được bổ sung 1 phòng chuyên môn

SGGPO

116 đơn vị hành chính cấp xã tại TPHCM theo danh sách đính kèm được bố trí không quá 5 phòng; các đơn vị hành chính cấp xã còn lại bố trí không quá 4 phòng.

NGÔ BÌNH

Từ khóa

116 phường xã TPHCM bổ sung phòng chuyên môn

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