Khánh Hòa: Truy tìm nghi can gây tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong

Chiều 5-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phát đi thông báo truy tìm nghi can gây tai nạn giao thông trên đại lộ Võ Nguyên Giáp và bỏ trốn sau khi đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang xác nhận đang truy tìm nghi can gây tai nạn trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, đoạn qua thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái vào chiều 4-5 khiến bé trai tên Đ. (7 tuổi, thường trú tại TP Tuy Hòa, Phú Yên) tử vong.

Hình ảnh nghi can qua camera của bệnh viện

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 4-5, tại đoạn đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua thôn Thủy Tú, cháu Đ. được mẹ chở bằng xe máy, đang lưu thông về hướng trung tâm TP Nha Trang thì bất ngờ bị một xe máy do một phụ nữ điều khiển, lưu thông cùng chiều tông.

Sau va chạm, cháu Đ. đã được người phụ nữ này cùng mẹ đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Sau đó, người phụ nữ đã rời đi và không quay trở lại.

Đến 0 giờ 30 ngày 5- 5, cháu Đ. đã không qua khỏi.

Qua xác minh hình ảnh camera ghi lại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang thông tin nữ nghi can bỏ trốn có đặc điểm nhận dạng: dáng người to, đeo kính và đeo khẩu trang màu trắng.

Công an TP Nha Trang đề nghị nghi can, người dân biết được thông tin về trường hợp này sớm báo cho cơ quan chức năng.

