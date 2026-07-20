Khống chế vụ cháy tại bãi rác lớn nhất Nghệ An

Theo TTXVN, sáng 20-7, sau một đêm dài căng thẳng, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã cơ bản khống chế vụ cháy lớn tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Nghi Yên (xã Hải Lộc) - bãi rác lớn nhất của tỉnh.