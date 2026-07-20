Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện đồng thời 4 ca ghép tạng

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vừa thực hiện lấy và ghép đa tạng từ người hiến chết não 22 tuổi. Trong đó, 4 người bệnh được ghép tạng thành công, gồm 1 ca ghép gan, 1 ca ghép tim và 2 ca ghép thận.