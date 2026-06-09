Không khí lạnh gây mưa diện rộng ở Bắc bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng 9-6, không khí lạnh trái mùa đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc bộ, làm nhiệt độ giảm khoảng 7-10 độ C và gây mưa vừa trên diện rộng.