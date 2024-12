Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27-12, bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ. Nhiệt độ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ C.