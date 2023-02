“Career break” là khoảng thời gian cần thiết để lựa chọn tạm dừng theo đuổi công việc hiện tại, tập trung phát triển cá nhân hoặc chuyển sang định hướng khác mà bản thân yêu thích. Và mốc thời gian dành cho “kỳ nghỉ sự nghiệp” có thể kéo dài vài tháng hoặc cả năm. Tuy nhiên, nó không phải là gap year (một xu hướng phổ biến trong giới trẻ hiện đại, dành hẳn 1 năm để giải quyết khủng hoảng của bản thân, nhất là những vấn đề liên quan đến tâm lý).

Phan Trần Thảo Nguyên (23 tuổi, du học sinh Việt Nam tại Boston, Mỹ) chia sẻ: “Khoảng nghỉ career break khá phổ biến với các bạn sinh viên ở nước ngoài và nhất là những ai vừa tốt nghiệp đi làm được 1-2 năm. Đây là lúc một số bạn dễ rơi vào khủng hoảng trong suy nghĩ, nhìn một số bạn bè quanh mình ngày càng tạo dựng sự nghiệp, trong khi bản thân vẫn chưa có gì, rất dễ khiến người ta hoang mang. Vì thế mà cần có khoảng nghỉ career break để bình tâm lại và nhìn nhận vấn đề trong công việc, học tập của chính mình”.

Trong những năm tháng tuổi trẻ đôi mươi, công việc, học tập và cả những suy nghĩ đều rất dễ rơi vào thiếu ổn định khi người ta chưa có nhiều trải nghiệm để rút ra bài học kinh nghiệm cho chính mình. Có lẽ vì thế mà chuyện nhảy việc, gap year, hay tâm trạng ngán ngẩm sau những đợt nghỉ lễ kéo dài là chuyện thường thấy ở một bộ phận bạn trẻ.

Thay vì trở lại thành phố và tiếp tục công việc nhân viên phòng kinh doanh, Hoàng Thảo My (24 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ quận 7, TPHCM) chọn một hành trình du lịch qua những điểm mà cô chưa có dịp đến. “Sau tiệc tất niên, tôi cũng nộp đơn nghỉ việc, nên tết này vui chơi thoải mái không phải lo chuyện đi làm lại. Hai năm đi làm, tôi cảm thấy khá chán công việc hiện tại, muốn học và thử mình ở một chuyên ngành mới. Gia đình cũng không quá eo hẹp về kinh tế, có anh trai và chị gái chăm lo cho ba mẹ, nên tôi thong thả lên kế hoạch du lịch bằng khoản dư mà mình tiết kiệm được 2 năm qua. Biết đâu trong hành trình đó, tôi tìm được điều gì đó, hay công việc gì đó làm mình say mê”, Thảo My chia sẻ.

Đi tìm đam mê, hay khoảng nghỉ để nhìn nhận lại công việc và chính mình, hẳn là điều cần thiết trong giới trẻ hiện đại, bởi những vấn đề khủng hoảng tâm lý trong người trẻ không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, cũng cần lượng sức mình trước việc tạm dừng công việc, bởi điều kiện kinh tế mỗi người mỗi khác và một số ngành nghề đặc thù đòi hỏi người ta phải cập nhật kiến thức, thông tin liên tục… Đừng để khi trở lại, mình thành kẻ “lạc hậu”.