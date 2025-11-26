Lại lo bão tới

Hôm qua 25-11, các xã phía Đông của Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa - nơi bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang, tình nguyện viên cùng người dân tiếp tục bắt tay dọn dẹp, dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất. Đồng thời, các địa phương cũng chủ động lên kế hoạch ứng phó với bão số 15 đang sắp đổ bộ.

Hỗ trợ y tế cho người dân

Tính đến ngày 25-11, tại tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ vừa qua đã khiến 22 người tử vong, tăng 6 trường hợp so với báo cáo trước; 105 căn bị sập hoàn toàn, 909 căn hư hỏng. Tổng thiệt hại về tài sản ước khoảng 5.000 tỷ đồng, trong đó hạ tầng giao thông, thủy lợi chịu thiệt hại nặng với hơn 3.700 tỷ đồng, nhiều đoạn kè ven sông bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 16.300 ha cây trồng bị thiệt hại.

Chính quyền Khánh Hòa đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, tái thiết, ổn định đời sống người dân và khôi phục hạ tầng.

Thanh niên TPHCM hỗ trợ trường học ở Khánh Hòa khắc phục mưa lũ. Ảnh: HIẾU GIANG

Những ngày qua, lực lượng Thanh niên xung phong và đoàn viên, thanh niên TPHCM đã có mặt ở Khánh Hòa để tặng quà và khắc phục hậu quả sau mưa lũ cho học sinh và các trường vùng tâm lũ. Tại Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tây Nha Trang), nhiều phần quà thiết thực được trao tận tay các em học sinh.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, đến ngày 25-11, toàn tỉnh có 727 trường hoạt động bình thường, còn 69 trường tiếp tục tạm nghỉ để dọn dẹp. Vấn đề cấp bách hiện nay là tình trạng thiếu sách giáo khoa. Đến nay, các cơ sở giáo dục cần bổ sung hơn 142.000 cuốn sách. Tỉnh yêu cầu hoàn thành vệ sinh trường lớp trước ngày 28-11, đảm bảo học sinh trở lại trường trước 29-11.

Lực lượng quân đội dọn rác trên các tuyến đường ở xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: MAI CƯỜNG

Đến chiều 25-11, một số khu vực vùng trũng xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk) vẫn còn ngập nhẹ, người dân có thể lội nước ra ngoài hoặc di chuyển bằng thuyền. Tại các hội trường thôn, hội trường khu phố người dân tập trung nhận gạo, mì tôm, sữa và các nhu yếu phẩm.

Các khu vực dân cư còn ngập nước, lực lượng chức năng dùng ca nô phân phối nhu yếu phẩm đến tận nơi. Trên các tuyến đường, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 5, Lữ đoàn 572 và lực lượng Không quân 910 tích cực dọn dẹp, gom rác, lau dọn các cơ sở hành chính.

Cùng với đó, công tác y tế cũng được chú trọng với sự có mặt của 60 bác sĩ đến từ các bệnh viện khu vực TPHCM hỗ trợ các trung tâm y tế xã khám chữa bệnh cho người dân và thực hiện các công tác phun thuốc khử khuẩn, vệ sinh môi trường.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) đóng gói túi thuốc gia đình gửi người dân vùng lũ

Ông Đoàn Minh Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, cho biết, mưa lũ gây thiệt hại nặng cho bà con, toàn xã có 4.500 nhà bị ngập trong đó 131 nhà bị hư hỏng, rất nhiều thiệt hại về hạ tầng giao thông và hoa màu người dân (đang thống kê). Nhu cầu trước mắt của người dân là lương thực và nước sạch, hiện chính quyền đang lên kế hoạch giúp người dân dựng lại nhà.

Đảm bảo xả lũ không gây lũ nhân tạo

Trước thông tin dự báo cơn bão số 15 có thể đổ bộ vào các tỉnh ven biển Nam Trung bộ, các địa phương trong khu vực vừa nỗ lực khắc phục hậu quả đợt lũ lịch sử vừa triển khai phương án ứng phó mưa, bão sắp tới. Trong ngày 25-11, 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục 2 đoạn đê sông bị sạt, vỡ: đoạn đê sông Hà Thanh qua thôn Vân Hội 1 (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) và đê sông Cát - Luật Lễ (thôn Luật Lễ).

Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm ngàn bao đất, cát làm vành đai, tạo bờ đê tạm ngăn lũ, cũng như đưa cơ giới vận chuyển lượng lớn đất đắp, gia cố các vị trí xung yếu. Trận lũ từ 18 đến 20-11 đã làm sạt lở, vỡ nhiều đoạn đê sông Hà Thanh, cuốn trôi tài sản, hoa màu, vật nuôi của người dân.

Thượng tá Dương Tiến Đoàn, Phó Chính ủy Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) cho biết, các lực lượng đang phối hợp gia cố xong trước khi bão số 15 đổ bộ nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân và đơn vị đang duy trì 200 quân tham gia khắc phục hậu quả lũ và ứng phó diễn biến mới của mưa, bão tại các vùng xung yếu phía Đông tỉnh Gia Lai.

Sáng 25-11, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương để triển khai phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 15. Sở NN-MT tỉnh đã xây dựng phương án sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm, hướng dẫn tàu thuyền, lồng bè vào nơi neo trú an toàn và theo dõi sát tình hình hồ chứa để chủ động điều tiết nước.

Các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk cũng chia lực lượng chuẩn bị các phương án ứng phó với cơn bão số 15 có thể hình thành. Trong chiều 25-11, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã yêu cầu các địa phương, các sở, ngành tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tàu thuyền và các hoạt động trên biển; chủ động sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, vùng ven biển, cửa sông có nguy cơ bị sóng biển tàn phá, ngập sâu…

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các hồ thủy điện: Sông Ba Hạ, Krông H’năng, Sông Hinh khi vận hành xả lũ, đảm bảo không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản người dân khu vực ven sông, hạ du hồ chứa.

Chiều 25-11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì lễ phát động trong toàn ngành Y tế ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế, với tinh thần trách nhiệm cộng đồng, chung tay đóng góp, biến tình yêu thương thành hành động thiết thực hỗ trợ đồng bào các địa phương chịu thiệt hại do thiên tai. Ngày 25-11, Bộ Y tế đã tổ chức tiếp nhận 10 tấn Vi-Chlorine và 10 tấn Chloramin B, đây là số hóa chất dùng để khử khuẩn nước và môi trường, phòng chống dịch bệnh do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trao tặng nhằm hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung bộ và Tây Nguyên. Cùng ngày, Viện Pasteur TPHCM đã trao tặng Sở Y tế Gia Lai 4.000 liều vaccine VAT (uốn ván - bạch hầu) và 2.000 liều SAT (huyết thanh kháng độc tố uốn ván) nhằm bảo vệ người dân và lực lượng cứu hộ trước nguy cơ chấn thương, nhiễm bẩn vết thương - yếu tố có thể dẫn đến uốn ván.

NHÓM PV