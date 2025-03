Trên cầu Bùi Hữu Nghĩa (giáp ranh giữa quận 1 và quận Bình Thạnh, TPHCM) hướng từ quận Bình Thạnh về quận 1 có một đoạn lan can cầu không biết vì sao bị hở (ảnh). Để tránh nguy hiểm cho người đi bộ, người dân ở gần đó đã dùng dây giăng cảnh báo nguy hiểm để cột phần bị hở. Đề nghị cơ quan chức năng sớm cho sửa chữa đoạn lan can này để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua khu vực.