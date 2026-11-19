Chị Hương dẫn các con đi bộ ra công viên nhỏ gần nhà để hóng mát. Đi được một đoạn, ba mẹ con phải bước xuống lòng đường vì vỉa hè phía trước đã bị chặn kín mít.

Hai đứa trẻ nép sát mẹ, ánh mắt lo lắng vừa đi vừa nhìn dòng xe chạy bên cạnh.

Ảnh minh họa

Cảnh này dù phi lý nhưng không lạ ở nhiều tuyến phố. Nhà này dựng thêm chiếc xe, quán nước bày vài cái ghế, có nơi còn đặt chậu cây, thùng xốp sát mép đường, ai cũng nghĩ mình chỉ lấn “một chút”. Nhưng mỗi nhà một chút, cuối cùng phần đường dành cho người đi bộ bị xẻ nhỏ đến mức gần như biến mất.

Vỉa hè đâu phải phần sân kéo dài của mỗi căn nhà. Đó còn là lối đi của người già, trẻ nhỏ, người đẩy xe em bé, người khuyết tật và bao người qua lại mỗi ngày. Lấn một chút thì thấy tiện cho mình, nhưng nhiều cái “một chút” cộng lại, người khác có khi chẳng còn đường mà đi.

HƯNG VƯỢNG