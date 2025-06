Lễ ra quân và ký kết dự án Khu đô thị Phước Đông New City

Vừa qua, tại Trung tâm hội nghị Adora Luxury, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Minh Phú (Minh Phú Land) tổ chức sự kiện lễ ra quân dự án Khu đô thị Phước Đông New City.

Ông Lư Thanh Nhã - TGĐ CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (thứ hai từ phải) và ông Trần Văn Dương - TGĐ CTCP Đầu tư Địa ốc Minh Phú ký kết hợp tác ngày 4-6-2025

Dự án Khu đô thị Phước Đông New City nằm ngay trung tâm Khu công nghiệp Phước Đông, thuộc trong quần thể một khu Liên hợp Đô thị - Công nghiệp - Dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, quy mô lớn (tổng diện tích hơn 3.285ha) tọa lạc tại huyện Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán trên HOSE: SIP), thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam làm chủ đầu tư, được quy hoạch bài bản với mục tiêu trở thành một khu đô thị hiện đại, đồng bộ, kết hợp giữa nhà ở, thương mại và dịch vụ, phục vụ nhu cầu an cư và đầu tư tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Quang cảnh sự kiện Lễ ra quân dự án Khu đô thị Phước Đông New City

Minh Phú Land là một đơn vị phát triển dự án, chuyên cung cấp các giải pháp toàn diện cho chủ đầu tư - chủ đất để triển khai các kế hoạch kinh doanh, tạo ra những sản phẩm bất động sản có ý nghĩa và giá trị thực. Qua nhiều năm, Minh Phú Land đã giúp nhiều dự án thành công tại khắp các tỉnh thành từ TPHCM đến Lâm Đồng, Bình Thuận, Tây Ninh, với những dự án tiêu biểu đã tham gia kinh doanh như Grand Mercure Phan Thiết, Bảo Lộc Riverside, The Sol City, Bình Lợi Center, Mai Anh Luxury, West Gate Park…

Với bề dày kinh nghiệm và năng lực kinh doanh, Minh Phú Land đã được chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG tin tưởng lựa chọn làm đối tác độc quyền để tiếp thị và phát triển dự án Phước Đông New City. Trong giai đoạn đầu, từ tháng 6-2025, Minh Phú Land sẽ đưa ra thị trường khai thác 205 căn nhà phố thương mại đã xây sẵn, hoàn thiện mặt ngoài, giao thô bên trong, đảm bảo đồng bộ về kiến trúc, có sẵn sổ hồng riêng từng căn, có thể công chứng sang tên ngay.

Dự án đã hoàn thiện hạ tầng nội khu gồm đường nội bộ rộng 12-20m, vỉa hè lát gạch, hệ thống điện âm, nước máy, chiếu sáng công cộng hiện đại, có hệ thống cây xanh, công viên, hồ điều tiết, tạo không gian sống xanh và thân thiện với môi trường. Sau khi triển khai thành công, Minh Phú Land và VRG sẽ tiếp tục hướng đến việc phát triển tiếp cho Khu đô thị với mục tiêu xây dựng cộng đồng cho khoảng 50.000 cư dân sinh sống.

Nhằm thu hút các nhà đầu tư bất động sản và tạo thuận lợi cho cư dân về sinh sống, Minh Phú Land định hướng đưa ra thị trường 205 căn nhà phố với 3 loại hình và giá bán cực kỳ hợp lý, gồm: nhà 1 trệt 1 lửng với giá bán dự kiến từ 1,2 tỷ đồng/căn; nhà 1 trệt 1 lầu giá bán dự kiến từ 1,6 tỷ đồng/căn; nhà 1 trệt 2 lầu giá bán dự kiến từ 2 tỷ đồng/căn. Mỗi dãy nhà (block) đều liền kề một khu công viên xanh giúp đảm bảo cư dân được sống trong khu vực trong lành, mật độ mảng xanh cao.

Chính sách hỗ trợ bán hàng cũng rất dễ chịu khi người mua chỉ cần thanh toán 30% giá trị (khoảng 360 triệu đồng) để ký công chứng sang tên ngay để sở hữu tài sản nhà ở trên mặt tiền các con đường nội khu to đẹp. Dự án cũng được các ngân hàng như ACB, OCB, NamABank… tham gia đồng hành và hỗ trợ cho vay lên đến 70% giá trị, lãi suất vay ưu đãi, cùng chính sách ân hạn gốc từ 1-2 năm tùy mỗi ngân hàng. Gói hoàn thiện nội thất cũng được Minh Phú Land và các đối tác cung cấp kèm theo hỗ trợ tài chính của ngân hàng giúp người mua thêm an tâm về tài chính.

Q.H