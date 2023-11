Long An: Quan tâm, chăm lo để thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Ngày 4-11, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An tổ chức chương trình "Gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2023" với chủ đề “Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ tỉnh Long An trong giai đoạn hiện nay”.

Tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, và các sở ban ngành tỉnh Long An và gần 2.000 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, thanh niên là nguồn nhân lực trẻ, năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với điều kiện mới, luôn khao khát được đóng góp, cống hiến vì sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

“Tôi kỳ vọng thời gian tới, các bạn thanh niên sẽ nắm bắt, vận dụng những cơ hội và ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt; có nhiều giải pháp sáng tạo, có bản lĩnh, trang bị “vũ khí tự bảo vệ mình” trên không gian mạng, tích cực rèn luyện các kỹ năng sống cần thiết; sẵn sàng thích ứng cũng như tận dụng các cơ hội mà cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, góp phần xây dựng tỉnh nhà nói riêng, đất nước nói chung ngày càng giàu đẹp”, đồng chí Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.

Tại buổi đối thoại, có 9 câu hỏi được các bạn đoàn viên, thanh niên đưa ra liên quan đến vấn đề giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên thanh niên, thực sự chăm lo, phát triển thanh niên trong thời đại công nghệ số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên…

Đồng chí Nguyễn Văn Út cho biết, lãnh đạo tỉnh Long An sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của thanh niên, từ đó nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, chính sách, dự án, đề án chăm lo phát triển thanh niên, nhất là chính sách khởi nghiệp cho thanh niên. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên cùng cấp trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND với Đoàn Thanh niên, cũng như trong công tác chăm lo phát triển toàn diện thanh niên, tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức Đoàn hoạt động.

Đồng thời sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, thanh niên, tạo cơ chế thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tạo mọi điều kiện để đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, được học tập, đào tạo tốt hơn; quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An luôn luôn coi trọng và đánh giá rất cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là rường cột, chủ nhân tương lai, là lực lượng xung kích trong xây dựng, bảo vệ tỉnh nhà; là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Long An.

Đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị: “Đoàn Thanh niên phải làm tốt hơn nữa công tác giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống văn hoá; nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào truyền thống dân tộc và quê hương; đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước và nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình trong thực hiện khát vọng phát triển “phồn vinh - hiện đại - nghĩa tình” của tỉnh nhà. Bên cạnh đó, thanh niên cần phấn đấu rèn luyện: sự tận tụy, sự trung thành, tiêu chuẩn 3T (Tâm - Tầm - Tài), đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên; Dấn thân, cống hiến: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”; Khiêm tốn, học hỏi không ngừng, trau dồi kiến thức. Thanh niên Long An cần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên và thanh niên Long An có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện thật tốt công tác thanh niên; tích cực bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên, tạo nguồn và giới thiệu những đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phải tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc giới thiệu nguồn cán bộ trẻ đủ năng lực, phẩm chất tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, góp phần bổ sung lực lượng cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị, nhất là nhân sự cấp ủy chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo báo cáo, Long An có trên 550.000 thanh niên, chiếm 31,3% dân số, chiếm 54,4% tổng số lao động, trên tất cả các lĩnh vực, lực lượng thanh niên có đóng góp to lớn trong tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An.