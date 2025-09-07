Lửa, khói bao trùm cơ sở giao hàng nhanh ở Hà Tĩnh lúc sáng sớm

Lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân dập tắt đám cháy tại cơ sở giao hàng nhanh, ở xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện trường xảy ra vụ cháy

Video: Cháy tại cơ sở giao hàng nhanh ở Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng 7-9, người dân phát hiện ngọn lửa và khói bốc cao nghi ngút tại cơ sở giao hàng nhanh ở địa bàn tổ dân phố 1, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện trường xảy ra vụ cháy

Ngay sau đó, người dân đã hô hoán mọi người đến hiện trường, sử dụng các vật dụng thô sơ để tham gia chữa cháy, di chuyển một số tài sản bên trong cơ sở ra ngoài, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và Công an xã Hương Khê.

Hiện trường xảy ra vụ cháy

Ngay khi nhận tin báo, Công an xã Hương Khê đã đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng, cùng người dân khẩn trương chữa cháy, di chuyển tài sản ra ngoài.

Công an xã Hương Khê nỗ lực khống chế đám cháy

Sau khoảng gần 1 giờ đồng hồ, các lực lượng chức năng và người dân đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để lửa lan sang các khu vực khác, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản.

Hiện trường sau vụ cháy

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại tài sản đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

DƯƠNG QUANG