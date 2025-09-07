Xã hội

Lửa, khói bao trùm cơ sở giao hàng nhanh ở Hà Tĩnh lúc sáng sớm

SGGPO

Lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân dập tắt đám cháy tại cơ sở giao hàng nhanh, ở xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện trường xảy ra vụ cháy
Hiện trường xảy ra vụ cháy
Video: Cháy tại cơ sở giao hàng nhanh ở Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng 7-9, người dân phát hiện ngọn lửa và khói bốc cao nghi ngút tại cơ sở giao hàng nhanh ở địa bàn tổ dân phố 1, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

aaa.jpg
Hiện trường xảy ra vụ cháy

Ngay sau đó, người dân đã hô hoán mọi người đến hiện trường, sử dụng các vật dụng thô sơ để tham gia chữa cháy, di chuyển một số tài sản bên trong cơ sở ra ngoài, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và Công an xã Hương Khê.

544987000_686626197777382_6435464218749641115_n.jpg
Hiện trường xảy ra vụ cháy

Ngay khi nhận tin báo, Công an xã Hương Khê đã đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng, cùng người dân khẩn trương chữa cháy, di chuyển tài sản ra ngoài.

543430084_775122708497258_230295865942739109_n.jpg
Công an xã Hương Khê nỗ lực khống chế đám cháy

Sau khoảng gần 1 giờ đồng hồ, các lực lượng chức năng và người dân đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để lửa lan sang các khu vực khác, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản.

542755216_775122521830610_6039956443388967090_n.jpg
Hiện trường sau vụ cháy

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại tài sản đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Cháy Hương Khê Hà Tĩnh khống chế đám cháy xã Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh đám cháy giao hàng nhanh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn