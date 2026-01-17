Lục bình dày đặc trên sông Vàm Cỏ Đông

Mới đầu mùa khô nhưng một số địa điểm trên sông Vàm Cỏ Đông (tỉnh Tây Ninh), lục bình đã xuất hiện dày đặc khiến người dân lo lắng.

Lục bình "bịt kín" một đoạn sông Vàm Cỏ Đông đoạn ranh giữa xã Long Chữ và phường Thanh Điền

Ghi nhận thực tế tại nhiều đoạn sông Vàm Cỏ Đông, từ thượng nguồn xã Phước Vinh, Hòa Hội đến khu vực cầu Gò Chai và đoạn qua đình Trường Đông của một số địa phương như xã Long Chữ, Ninh Điền, Hảo Đước, phường Thanh Điền, lục bình đã xuất hiện dày đặc, kết thành mảng lớn, bám chặt vào bờ và các chân cầu, nhiều nơi "tràn" gần hết mặt sông.

Người dân sinh sống tại các khu vực này cho biết, mùa khô là thời điểm lục bình phát triển nhanh nhất do mực nước thấp, dòng chảy yếu. Khi gặp các vị trí hẹp như cầu, bến đò, đoạn cong gấp khúc, lục bình dễ bị dồn ứ, "bít kín" mặt sông.

Năm nay, lục bình còn xuất hiện sớm và dày hơn so với cùng kỳ năm trước. Mới trước Tết Nguyên Đán mà nhiều đoạn sông bị phủ kín gần hết bề mặt, khiến ghe thuyền di chuyển cực kỳ khó khăn. Nếu không xử lý kịp thời, việc di chuyển, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa, nông sản bằng đường sông sẽ bị đình trệ, gây tốn kém chi phí cho người dân.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, từ năm 2022 đến 2025, việc xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông và các kênh rạch được địa phương ký hợp đồng giao cho một doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp không gia hạn hợp đồng để tập trung vào định hướng phát triển mới. Do đó, hiện nay chưa có đơn vị được giao nhiệm vụ này.

Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn, thực hiện đề tài khoa học công nghệ về xử lý lục bình và tham mưu UBND tỉnh lựa chọn phương án xử lý hợp lý, bảo đảm hiệu quả về lâu dài.

QUANG VINH