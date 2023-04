Lượng hành khách qua sân bay Nội Bài trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 tăng hơn 20%

Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài vừa cho biết, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 và dịp 30-4, 1-5, sẽ có khoảng 96.000 lượt khách đi lại bằng đường hàng không qua sân bay này, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.Trong đó, dự kiến sẽ có 28.000 lượt khách quốc tế, 68.000 lượt khách quốc nội.

Để đáp ứng nhu cầu hành khách, Cảng HKQT Nội Bài đã chuẩn bị một số quầy dự phòng cho các hãng hàng không tăng chuyến trong thời gian cao điểm. Bên cạnh đó, mặt bằng khu vực soi chiếu an ninh tại tầng 2 sảnh E đã được cải tạo để mở rộng luồng tuyến di chuyển cho hành khách, lắp đặt bổ sung thêm máy soi chiếu an ninh. Trong thời gian cao điểm, Cảng HKQT Nội Bài sẽ mở tối đa máy soi chiếu an ninh, đảm bảo lưu thông nhanh nhất và chủ động kiểm soát lượng khách ngay từ các vị trí kiểm soát giấy tờ tùy thân.

Bên cạnh đó, Cảng HKQT Nội Bài sẽ triển khai mở tất cả các cửa soát vé trong các khung giờ, bố trí tăng cường lực lượng an ninh phối hợp với Đồn công an Nội Bài điều tiết phương tiện, phân làn giao thông.

Cảng HKQT Nội Bài đang tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin để tính toán lượng khách tại các khung giờ cao điểm, bố trí nhân lực và trang thiết bị phù hợp.

Đặc biệt, việc triển khai thí điểm ứng dụng căn cước công dân gắn chip và giải pháp xác thực hành khách làm thủ tục đi tàu bay từ ngày 17-4 đến 17-5 cũng sẽ góp phần giảm ùn tắc tại sân bay.