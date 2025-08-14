Lý do không chuyển cơ quan điều tra vụ sai phạm tại Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu

Ngày 14-8, liên quan vụ sai phạm tại Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu, Thanh tra tỉnh Cà Mau nêu lý do “không cần thiết chuyển cơ quan điều tra mà chỉ xử lý hành chính”.

Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu (Ảnh minh hoạ)

Như Báo SGGP thông tin, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã ban hành kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về thực hiện và thanh toán giờ dạy thực hành; hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại và thanh toán nhiên liệu đối với các lớp đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C tại Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu. Qua đó, phát hiện nhiều sai phạm. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2023 đến 31-3-2024.

Qua thanh tra phát hiện, Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu và giáo viên ký biên bản nghiệm thu, thanh lý và thanh toán giờ dạy thực hành không đúng thực tế; giáo viên thiếu giờ dạy so với hợp đồng, tiền chênh lệch hơn 434 triệu đồng. Sau khi thanh toán, giáo viên nộp lại tiền chênh lệch giờ dạy thực hành cho Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe và số tiền này bị thủ quỹ Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu để ngoài sổ sách kế toán.

Ngoài ra, trường quyết toán với Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bạc Liêu (trước đây) thừa giờ dạy thực hành so với thực tế 4 lớp đào tạo lái xe ô tô cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Tổng số tiền sai phạm thanh tra kiến nghị Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu có trách nhiệm thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước trên 572 triệu đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, các hạn chế nêu trên thuộc trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu - phụ trách Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe, Tổ trưởng Tổ bộ môn thực hành lái xe, kế toán, thủ quỹ… không thực hiện đúng quy định theo hợp đồng, vi phạm trong nghiệm thu, thanh quyết toán giờ dạy thực hành; thu tiền giáo viên dạy thực hành không được theo dõi sổ sách kế toán.

Tuy nhiên, qua xác minh, hiệu trưởng và các cá nhân liên quan xác định, việc thu tiền của các giáo viên nhằm gây quỹ vận động phục vụ công tác tuyển sinh, thu hút học viên tham gia học nghề tại trường. Sau khi có dư luận phản ánh, trường đã hoàn trả lại tiền cho các giáo viên.

Trong quá trình lấy ý kiến đối với một số nội dung của dự thảo kết luận thanh tra, trường và các bộ phận, cá nhân liên quan đã khắc phục sai phạm, nộp số tiền trên 572 triệu đồng.

“Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước hiện nay, ưu tiên thu hồi tài sản thất thoát, cụ thể đối tượng sai phạm đã chủ động khắc phục hậu quả. Xét thấy không cần thiết chuyển cơ quan điều tra mà chỉ xử lý hành chính tùy theo mức độ sai phạm theo quy định nên cần kiểm điểm vai trò, trách nhiệm đối với Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề và các bộ phận, cá nhân có liên quan”, Thanh tra tỉnh Cà Mau nêu trong kết luận.

TẤN THÁI