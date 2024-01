Lynk & Co Center chính thức ra mắt tại TPHCM

Tối 13-1, Lynk & Co Automobile International Sales Co.Ltd (Lynk & Co) và Công ty CP GreenLynk Automotives ra mắt thương hiệu ô tô Lynk & Co tại thị trường phía Nam, đồng thời khai trương không gian kết nối cộng đồng Lynk & Co Center tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TPHCM).

Lynk & Co Center TPHCM mang đặc trưng của một boutique: tầng 1 là nơi trưng bày các mẫu xe, các tầng còn lại là đa dạng mô hình giải trí như phòng chiếu phim mini, quầy bar tại gia…

Với phương thức tiếp cận khách hàng đặc biệt, tích hợp từ dịch vụ bán hàng, hậu mãi, phụ tùng, trưng bày sản phẩm, Lynk & Co Center không những đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về xe, mà còn là nơi khách hàng có thể tham gia các sự kiện kết nối, tương tác với nhau hoặc tìm hiểu về các sản phẩm và dịch vụ của Lynk & Co.

Nối tiếp sự ra mắt ấn tượng của Lynk & Co 09 tại Hà Nội, sự xuất hiện của 2 mẫu xe SUV Lynk & Co 01, Lynk & Co 05 ở sự kiện ra mắt thương hiệu tại thị trường miền Nam khẳng định rõ mục tiêu nâng tầm chất lượng và trải nghiệm người tiêu dùng trẻ Việt Nam của thương hiệu toàn cầu Lynk & Co. Điểm nhấn của sự kiện là màn chào sân độc đáo của Lynk & Co 01 thuộc phân khúc C-SUV và Lynk & Co 05 với thiết kế SUV lai coupe trên đường runway được thiết kế đặc biệt tại nóc Showroom Lynk & Co Tân Cảng.

Ngoài sự xuất hiện ấn tượng của các mẫu xe Lynk & Co, buổi ra mắt sản phẩm tại thị trường miền Nam lại tiếp tục có sự có mặt của ông Liu Xiangyang - Phó Chủ tịch cấp cao của Geely Auto kiêm Tổng giám đốc Lynk & Co, đại diện Lynk & Co. Điều này thể hiện sự tôn trọng của thương hiệu đối với khách hàng Việt Nam cũng như khẳng định tầm quan trọng của thị trường Việt.

Đáp lại chia sẻ chân thành từ đại diện Lynk & Co, Chủ tịch GreenLynk Automotives, bà Trần Thị Hồng Bích khẳng định: “GreenLynk rất vui mừng và tự hào khi giới thiệu những mẫu xe đặc biệt từ thương hiệu toàn cầu Lynk & Co đến với người tiêu dùng Việt Nam, góp phần tạo nên một tương lai bền vững với ô tô chất lượng cao cũng như khẳng định vị thế và chuẩn mực chất lượng của khách hàng Việt cấp tiến. GreenLynk cam kết đồng hành cùng với Lynk & Co đem đến cho khách hàng những dòng ô tô chất lượng, những trải nghiệm vượt trội, cùng với dịch vụ hỗ trợ và hậu mãi chuyên nghiệp nhất”.

