Masan ghi nhận lợi nhuận quý I cao kỷ lục, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước

Sau khi công bố báo cáo kết quả kinh doanh chưa kiểm toán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, “Masan”, “Tập đoàn” hoặc “Công ty”) hôm nay tiếp tục công bố phần nhận định của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2026 (“1Q2026”, “1Q”).

“Chúng tôi vừa trải qua một quý tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng giá trị lớn nhất nằm ở niềm tin vào tương lai. Hệ điều hành Tiêu dùng không còn chỉ là một luận điểm hay ý tưởng, mà đã và đang vận hành hiệu quả trong thực tế. Nền tảng bán lẻ của chúng tôi đang kết nối 500.000 cửa hàng bán lẻ truyền thống cùng hàng nghìn điểm bán WinMart trên toàn quốc. Nền tảng thương hiệu bảo đảm rằng trên mỗi quầy kệ đều có mặt những sản phẩm được phát triển dành riêng cho người tiêu dùng Việt Nam. Nền tảng số hóa liên kết tất cả thành một thể thống nhất, giúp mỗi tương tác thông minh hơn, mỗi trải nghiệm tốt hơn và mỗi mức giá hợp lý hơn. Khi ba động lực cùng vận hành đồng bộ, người tiêu dùng là bên hưởng lợi nhiều nhất: sản phẩm tốt hơn, giá tốt hơn và khả năng tiếp cận thuận tiện hơn. Chúng tôi đang ở điểm khởi đầu của một hành trình tạo ra giá trị dài hạn, không chỉ cho Masan mà còn cho Việt Nam” - Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan, cho biết.

Điểm nhấn quý 1-2026:

■ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“MSN”, HOSE: MSN) ghi nhận mức lợi nhuận quý 1 cao nhất từ trước đến nay, với lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp 2,0 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động (EBIT) của nền tảng tiêu dùng – bán lẻ tăng lên 2.455 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ, phản ánh tăng trưởng lan tỏa trên toàn hệ sinh thái.

■ Kết quả sơ bộ quý 2-2026 cho thấy MSN đang đi đúng kế hoạch, với lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số dự kiến tăng khoảng 60% so với cùng kỳ.

■WinCommerce (“WCM”), công ty vận hành chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+/WiN, tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng có lợi nhuận, ghi nhận lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 204 tỷ đồng trong quý 1-2026, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ, tương ứng biên lợi nhuận 1,8%. Kết quả được thúc đẩy bởi lưu lượng khách hàng tăng, mở rộng mạng lưới kỷ luật và hiệu quả vận hành cải thiện.

■ WCM mở mới thuần 225 cửa hàng trong quý 1-2026, nâng tổng số cửa hàng trên toàn quốc lên 4.817 điểm bán. Đáng chú ý, 100% số cửa hàng mở mới đã vượt điểm hòa vốn EBITDA ở cấp độ cửa hàng ngay trong quý.

■ Tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng (Like-for-like – “LFL”) ghi nhận tích cực trên tất cả mô hình, chủ yếu được dẫn dắt bởi lưu lượng khách hàng tăng (số hóa đơn) khi mức độ thâm nhập của bán lẻ hiện đại (“MT”) tiếp tục gia tăng:

▪ Mô hình minimart đạt tăng trưởng LFL 11,8% trong quý 1-2026, cao hơn mức 8,6% của quý 1-2025. Mô hình siêu thị đạt tăng trưởng LFL 19,9% trong quý 1-2026, cao hơn mức 6,1% của quý 1-2025, nhờ chương trình nâng cấp cửa hàng giúp gia tăng lưu lượng khách. Đồng thời, mô hình siêu thị ghi nhận EBIT dương với biên lợi nhuận 3,5%, cải thiện 386 điểm cơ bản so với cùng kỳ. Tính đến tháng 3-2026, đã có 60 siêu thị hoàn tất nâng cấp, phần còn lại dự kiến hoàn thành trước cuối năm.

■ Masan Consumer (HOSE: MCH) ghi nhận doanh thu quý 1-2026 đạt 8.472 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 11,5%.

■ Retail Supreme tiếp tục ghi nhận những cải thiện rõ rệt trên các chỉ số vận hành trọng yếu tính đến tháng 3-2026: 1) Bao đủ – số điểm bán hoạt động (ASO) đạt khoảng 500.000 điểm, tăng 2,3 lần so với trước khi triển khai Retail Supreme; 2) Phủ dày – số SKU trên mỗi đơn hàng đạt 5,5 (tăng 17,0%), đồng thời khoảng 57.000 điểm bán hiện phân phối từ sáu ngành hàng trở lên, tăng 2,0 lần; 3) Bày đẹp – khoảng 50.000 điểm bán đang áp dụng các tiêu chuẩn trưng bày và thực thi tại cửa hàng của MCH, tăng 1,8 lần.

■ Biên lợi nhuận của MCH tiếp tục duy trì vững chắc. Biên lợi nhuận gộp ổn định ở mức 46,7% so với cùng kỳ.

■ Masan MEATLife (UPCOM: MML) ghi nhận doanh thu đạt 2.479 tỷ đồng trong quý 1-2026, tăng 19,8% so với cùng kỳ, với lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 147 tỷ đồng, tăng 27,2%. EBIT tăng gấp 3,0 lần so với cùng kỳ, với biên EBIT đạt 7,4%, cải thiện 450 điểm cơ bản, nhờ cả mảng thịt tươi và thịt chế biến cùng hưởng lợi từ hiệu quả quy mô cao hơn và giá trị tạo ra trên mỗi con heo thương phẩm được nâng lên. Tổng doanh thu của MML tại hệ thống WCM tăng 30,2% so với cùng kỳ.

■ Phuc Long Heritage (“PLH”) ghi nhận doanh thu thuần đạt 569 tỷ đồng trong quý 1-2026, tăng 34,0% so với cùng kỳ. Biên EBITDA đạt 20,8%, trong khi lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số tăng gấp 1,6 lần so với cùng kỳ, với biên lợi nhuận ròng đạt 10,3%, cải thiện 260 điểm cơ bản. Tăng trưởng được thúc đẩy bởi kênh giao hàng mở rộng và năng suất tại cửa hàng cải thiện rõ nét, với doanh thu trung bình ngày LFL (ADS) của các cửa hàng tiêu chuẩn đạt 26,3 triệu đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ.

■ Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) ghi nhận lợi nhuận sau thuế theo quý cao kỷ lục, đạt 537 tỷ đồng trong quý 1-2026, so với khoản lỗ 222 tỷ đồng của quý 1-2025, nhờ mặt bằng giá hàng hóa thuận lợi hơn, hiệu quả vận hành cải thiện và chi phí lãi vay thuần giảm xuống.

■ Doanh thu thuần đạt 2.993 tỷ đồng, tăng 114,9% so với cùng kỳ, được dẫn dắt bởi doanh thu APT đạt 2.445 tỷ đồng, tăng 3,2 lần so với cùng kỳ. Giá APT bình quân trong quý 1-2026 đạt 1.865 USD/mtu và đạt 3.150 USD/mtu tại ngày 31-3-2026, so với giả định trong kế hoạch điều chỉnh năm 2026 của MSR ở mức khoảng 1.200 USD/mtu. Nếu mặt bằng giá hiện tại được duy trì trong phần còn lại của năm, MSR kỳ vọng đạt kết quả tài chính tích cực hơn đáng kể.

■ Công suất xử lý dự kiến phục hồi từ quý 2-2026 và tăng mạnh hơn trong quý 3-2026 sau khi giấy phép khai thác 28 triệu tấn được điều chỉnh, qua đó sản lượng quặng xử lý cả năm dự kiến vượt mức năm 2025.

■ MSR được kỳ vọng tạo ra dòng tiền hoạt động mạnh hơn và đẩy nhanh quá trình giảm đòn bẩy tài chính, với kế hoạch cập nhật cho thấy tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA giảm từ 3,5 lần trong quý 1-2026 xuống 1,7 lần vào cuối năm. Với giả định giá APT bình quân trên 1.500 USD/mtu, MSR đặt mục tiêu đưa tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA về 0,1 lần vào cuối năm 2027 và thận trọng hơn là đạt trạng thái tiền mặt ròng dương vào cuối năm 2028. Điều này sẽ mở ra dư địa để giảm chi phí lãi vay, nâng cao chất lượng lợi nhuận và tạo tiềm năng chi trả cổ tức trong những năm tới.

■ Masan đã công bố kế hoạch chuyển niêm yết MSR sang sàn HOSE, nhằm nâng cao khả năng phản ánh giá trị nội tại, mở rộng cơ sở cổ đông, cải thiện thanh khoản và hỗ trợ thu hút nhà đầu tư chiến lược.

■ Phần lợi nhuận mà Masan ghi nhận từ Techcombank (“TCB”, HOSE: TCB) trong quý 1-2026 đạt 1.316 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Để biết thêm chi tiết về kết quả hoạt động của TCB, vui lòng tham khảo trên website chính thức của ngân hàng.

Triển vọng sơ bộ 6 tháng đầu năm 2026:

Tiếp nối kết quả quý 1-2026 cao kỷ lục, doanh thu và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số của Masan ước đạt lần lượt 51.500 tỷ đồng và 4.600 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, tăng tương ứng 38% và 76% so với cùng kỳ.

Ở nền tảng tiêu dùng – bán lẻ, tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa trên toàn hệ sinh thái: WCM dự kiến đạt tăng trưởng doanh thu 27% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi tăng trưởng LFL và 700 cửa hàng mở mới, trong khi biên NPAT cải thiện 120 điểm cơ bản lên 1,5%, dù biên lợi nhuận quý 2 thấp hơn quý trước do yếu tố mùa vụ tiêu dùng và chi phí năng lượng cao hơn; MCH được kỳ vọng đạt tăng trưởng doanh thu 21% với biên NPAT ở mức 20%, nhờ Retail Supreme, tái tung các thương hiệu chủ lực và quản trị doanh thu kỷ luật; doanh thu của MML dự kiến tăng 18% so với cùng kỳ, với EBIT tăng gấp 2,1 lần, được thúc đẩy bởi đà tăng của mảng thịt tươi và thịt chế biến; doanh thu của PLH dự kiến tăng 33% so với cùng kỳ, với EBIT tăng 58%, được hỗ trợ bởi tăng trưởng LFL, kênh giao hàng, chương trình hội viên và tiến độ mở mới cửa hàng tăng tốc trong quý 2.

MSR được kỳ vọng tiếp tục đóng góp đáng kể vào lợi nhuận hợp nhất và quá trình giảm đòn bẩy tài chính. Dựa trên kết quả tháng 4, lợi nhuận quý 2-2026 của MSR ước đạt khoảng 690 tỷ đồng, phản ánh mức cải thiện nhẹ so với quý trước. Đóng góp lợi nhuận được kỳ vọng sẽ tăng mạnh hơn trong nửa cuối năm 2026 khi sản lượng quặng xử lý phục hồi và tăng tốc từ quý 3-2026 sau khi giấy phép khai thác 28 triệu tấn được điều chỉnh.