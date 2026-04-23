Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 - SHB sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình

Ngày 22-4-2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thu hút gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự. Con số ấn tượng này là minh chứng rõ nét cho thấy sức hút mạnh mẽ và niềm tin ngày càng bền chặt của cộng đồng nhà đầu tư đối với SHB.

Trên nền tảng tài chính vững chắc, vị thế Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân cùng quá trình chuyển đổi toàn diện, SHB khẳng định tâm thế sẵn sàng đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới tăng trưởng bứt phá và hiện thực hóa tầm nhìn trở thành định chế tài chính hàng đầu khu vực, vươn tầm quốc tế.

Kế hoạch tăng trưởng năm 2026 bứt phá

Trong nhiều năm qua, Đại hội đồng cổ đông SHB luôn là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng đầu tư. Với hơn 160.000 cổ đông, SHB thuộc nhóm ngân hàng có cơ cấu sở hữu đại chúng lớn nhất thị trường. Là một trong những ngân hàng niêm yết cổ phiếu sớm nhất và thuộc rổ VN30 – nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, SHB đồng thời duy trì vị thế trong top đầu về thanh khoản. Riêng năm 2025, cổ phiếu SHB ghi nhận nhiều phiên giao dịch trên 100 triệu đơn vị – mức thanh khoản hiếm có trên thị trường, tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của cổ phiếu này trong mắt nhà đầu tư.

Kỷ lục gần 3.000 cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội năm nay không chỉ phản ánh quy mô mà còn cho thấy niềm tin và sự gắn kết ngày càng bền chặt giữa SHB – Top 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam và cộng đồng nhà đầu tư.

Trong không khí phấn khởi và tin tưởng, cổ đông đã bày tỏ sự ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của SHB trong năm 2025 – năm ghi dấu bằng việc hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng đã được Đại hội thông qua.

Cụ thể, tổng tài sản của SHB đạt 892.009 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm và hoàn thành 107% kế hoạch. Vốn điều lệ đạt 45.942 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến hoàn tất tăng vốn lên 53.442 tỷ đồng trong tháng 5/2026, tạo nền tảng cho tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo. Lợi nhuận trước thuế đạt 15.021 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2024 và vượt 4% kế hoạch đề ra. Dư nợ cấp tín dụng đạt 619.538 tỷ đồng, tăng 16%, trong đó tăng trưởng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, gắn với nâng cao chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng vốn.

Đáng chú ý, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được duy trì ở mức 22,1% – thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành, phản ánh hiệu quả trong quản trị chi phí, đặc biệt nhờ đẩy mạnh số hóa quy trình và ứng dụng công nghệ trên toàn hệ thống. SHB dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 16%, trong đó gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, SHB đưa ra hai kịch bản, tương ứng với hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN phê duyệt; thể hiện sự chủ động, linh hoạt và thực chất của SHB trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, ổn định vĩ mô và khai thác hiệu quả các động lực mới.

Theo đó, kịch bản 1, SHB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 974.773 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2025; dư nợ tín dụng đạt 681.103 tỷ đồng, tăng 10,2%; lợi nhuận trước thuế đạt 17.665 tỷ đồng, tăng 18%.

Kịch bản 2, nếu tăng trưởng tín dụng được chấp thuận tối đa 16%, SHB hướng tới tổng tài sản 1.028.381 tỷ đồng, tăng 15%; dư nợ tín dụng đạt 716.148 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 19.165 tỷ đồng, tăng 28%.

Trong cả hai kịch bản, SHB tiếp tục kiểm soát chất lượng tín dụng chặt chẽ, duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Đồng thời, vốn điều lệ tăng lên 58.786 tỷ đồng, qua đó tăng cường năng lực tài chính, nâng cao các chỉ số an toàn vốn, đáp ứng tốt hơn các chuẩn mực quốc tế và tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới...

Trên cơ sở kết quả kinh doanh tích cực và triển vọng tăng trưởng bền vững, SHB dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2026 ở mức 18%, thể hiện cam kết nhất quán trong việc bảo đảm quyền lợi và lợi ích lâu dài của cổ đông.

Được NHNN biểu dương và định hướng bền vững của SHB

Phát biểu tại Đại hội, đại diện NHNN - bà Hoàng Huyền Châm, PGĐ NHNN Khu vực 1, đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV SHB trên toàn hệ thống trong thời gian qua.

Trong bối cảnh năm 2025 còn nhiều biến động và thách thức từ kinh tế trong nước và thế giới, SHB vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, nổi bật với mức tăng lợi nhuận 30%, hoàn thành và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Các chỉ số tài chính tiếp tục cải thiện tích cực, phản ánh hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị và sự chuyển dịch cơ cấu thu nhập theo hướng bền vững.

Bên cạnh đó, SHB đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách quy trình, nâng cao năng suất lao động, ngày càng khẳng định vị thế uy tín trên thị trường quốc tế thông qua việc duy trì xếp hạng tín nhiệm tích cực và mở rộng huy động vốn từ thị trường quốc tế…

Đại diện NHNN cũng đánh giá cao việc SHB chủ động tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời triển khai nhận diện thương hiệu mới – những bước đi thể hiện rõ quyết tâm đổi mới và tầm nhìn dài hạn của Ban lãnh đạo. SHB đã xác lập định hướng rõ ràng cho mục tiêu tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững trong giai đoạn tới. Ngân hàng tiếp tục tập trung kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, nâng cao năng lực quản trị rủi ro đảm bảo tăng trưởng đi đôi với an toàn, bền vững. Đồng thời, SHB chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó linh hoạt trước biến động của thị trường; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đa dạng hóa nguồn thu, song hành với yêu cầu bảo đảm an toàn bảo mật thông tin.

Bên cạnh đó, SHB tiếp tục tích cực tham gia các chương trình, chính sách của Chính phủ và NHNN, góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế, đặc biệt các lĩnh vực ưu tiên, DNNVV và các động lực tăng trưởng mới.

“Chúng tôi tin rằng với nền tảng xây dựng trong 33 năm qua cùng với sự đồng thuận của cổ đông và quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV, SHB sẽ tiếp tục phát triển an toàn, bền vững; đóng góp tích cực vào sự ổn định của ngành ngân hàng cũng như sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, đúng với hình ảnh logo mang dáng hình chữ S của đất nước”, đại diện NHNN chia sẻ.

Ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Tại Đại hội, SHB chính thức giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới – điểm nhấn quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược trên hành trình đổi mới toàn diện. Lấy cảm hứng từ dáng hình đất nước chữ S và triết lý “trời tròn đất vuông”, bộ nhận diện thể hiện sự kết nối với bản sắc văn hóa dân tộc và đồng hành cùng đất nước, đồng thời mang tinh thần hiện đại, công nghệ và hội nhập...

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái chuỗi cung ứng, DN nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân, chuỗi giá trị, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, SHB đang tiếp tục tập trung triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện dựa theo 4 trụ cột: Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Chia sẻ tại Đại hội, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Đỗ Quang Vinh tái khẳng định định hướng xuyên suốt của SHB là kiên định chiến lược hợp tác, đồng hành cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn, đầu tàu của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, SHB định vị là một trong những ngân hàng hàng đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm, dịch vụ và các giải pháp tài chính hiện đại cho các đối tác chiến lược, đối tác lớn có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và khách hàng cá nhân rộng lớn...

ĐHĐCĐ SHB đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như kế hoạch kinh doanh, phương án tăng vốn, chính sách cổ tức, thành lập Ngân hàng thương mại TNHH MTV do SHB sở hữu toàn bộ vốn tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam…

Đại hội đồng cổ đông lần thứ 34 ngân hàng SHB diễn ra thành công tốt đẹp. Các cổ đông tham dự đại hội đã nhất trí thông qua tất cả các nội dung với tỷ lệ tán thành gần như tuyệt đối.

Đại diện SHB, Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển cam kết: Kế thừa truyền thống 33 năm và nền tảng tài chính vững mạnh, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBNV SHB tiếp tục phát huy văn hóa doanh nghiệp, tinh thần đoàn kết, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, liên tục học hỏi, đổi mới tư duy trong cách nghĩ, cách làm, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ thông qua.