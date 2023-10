Một người tử vong sau khi cự cãi với bạn đồng giới

M.L. khai nhận có quan hệ đồng giới và thuê trọ ở chung với nạn nhân. Đến tối 26-10, sau khi đi ăn uống về, T.L. nói đi qua phòng trọ của bạn khác ngủ nhưng không được đồng ý rồi xảy ra cự cãi, giằng co, bất ngờ T.L. tự đâm vào bụng mình dẫn đến tử vong.

Chiều 27-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an TP Dĩ An tiếp tục khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra vụ chị Tr.T.L. (20 tuổi, quê Sóc Trăng) bị dao đâm vào bụng rồi tử vong sau đó.

Khoảng 23 giờ 25 ngày 26-10, người dân ở khu vực đường xóm Nhang, phường Dĩ An, TP Dĩ An nghe nhiều tiếng cự cãi của hai cô gái. Sau đó, một người tên T.T.M.L. (19 tuổi, quê Sóc Trăng) mở cửa phòng chạy ra ngoài la hét.

Người dân tới gần thì phát hiện bên trong phòng trọ chị Tr.T.L. nằm ôm bụng dưới nền nhà, xung quanh có nhiều vết máu nên lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, T.L. đã không qua khỏi.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường và mời T.T.M.L. về trụ sở để lấy lời khai.

M.L. khai nhận có quan hệ đồng giới và thuê trọ ở chung với nạn nhân. Đến tối 26-10, sau khi đi ăn uống về, T.L. nói đi qua phòng trọ của bạn khác ngủ nhưng không được đồng ý rồi xảy ra cự cãi, giằng co, bất ngờ T.L. tự đâm vào bụng mình dẫn đến tử vong.