Một nhà báo bị dọa giết sau khi viết bài phản ánh cho vay nặng lãi

Sáng 12-2, trao đổi với PV Báo SGGP, nhà báo Hoàng Văn Quân, phóng viên chuyên đề Công an TPHCM thuộc Báo Công an Nhân dân cho biết đã gửi đơn đến Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; Công an quận Sơn Trà; Công an phường Nại Hiên Đông. Đồng thời, gửi lãnh đạo Ban chuyên đề Công an TPHCM (Báo Công an Nhân dân) và Hội Nhà báo TPHCM về việc mình bị đe dọa sau khi có bài phản ánh về việc cho vay nặng lãi.

Tối 11-2, Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cũng xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Hoàng Văn Quân (SN 1985, trú tổ 26 phường Nại Hiên Đông) về việc bị gọi điện thoại đe dọa.

Trong đơn trình báo, nhà báo Hoàng Văn Quân cho biết, vào lúc 15 giờ 49 phút ngày 11-2, ông nhận cuộc điện thoại của một người đàn ông từ số 0917279xxx. Sau một hồi trao đổi, người này cho biết là "anh" của một người tên Hải, một nhân vật trong bài báo mà nhà báo Hoàng Văn Quân viết trước đó, liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Người đàn ông sau khi hỏi tên thì nhiều lần nói những lời lẽ tục tĩu, lớn tiếng đe dọa: “tao giết cả nhà mày đó nghe Quân; tao đập chết mày như một con chó; tao không đánh được mày thì tai nạn ô tô, xe máy với mày; mày sẽ tai nạn chết thôi; không mày thì con mày nhé...”.

Trình báo tại công an, nhà báo Hoàng Văn Quân cho hay, qua điện thoại, người đàn ông xưng là Đức, quê Nghệ An, làm doanh nghiệp và giới thiệu là anh của bà T.T.H, là một người liên quan trong bài viết “Vay gần 38 tỷ, trả 56 tỷ vẫn bị đòi nợ 52 tỷ đồng".

Nhà báo Hoàng Quân cho biết, bài báo được viết theo đơn thư bạn đọc đăng trên báo giấy và báo điện tử Chuyên đề Công an TPHCM vào ngày 10-2-2023.

“Sau khi nghe cuộc điện thoại trên trong thời gian 7 phút 4 giây, bị người đàn ông liên tục chửi bới, dọa giết cả gia đình, gồm tôi cùng vợ và các con nhỏ thì tôi rất hoang mang, lo lắng. Vợ con tôi cũng hoảng loạn, lo lắng”, nhà báo Hoàng Quân lo lắng.

Nhà báo Hoàng Quân cho biết, bài viết của anh nêu lên sự việc trên hồ sơ, văn bản, tài liệu mà anh thu thập. Nếu có việc gì phản ánh, khiếu nại thì người này hãy gửi đơn thư đến cơ quan chức năng, tòa soạn nhưng người đàn ông này vẫn mạt sát và đe dọa.

Hiện tại, toàn bộ băng ghi âm của nhà báo và người đàn ông cùng đơn trình báo đã được gửi đến cơ quan công an.

Nhà báo Hoàng Văn Quân cho biết thêm, trong sáng 12-2, ông Đức gọi điện cho nhà báo để gặp xin lỗi. "Ông Đức bảo mấy bà kia đến gặp Đức khóc lóc về việc sau khi báo phản ánh nên ông bức xúc, có uống chén rượu và điện chửi phóng viên”, nhà báo Hoàng Văn Quân cho hay.

Sáng 12-2, từ số điện thoại mà nhà báo Hoàng Văn Quân cung cấp trong đơn gửi các cơ quan chức năng xác định được số tài khoản của người chủ tài khoản zalo ghi tên "Đức Architech".

PV SGGP gọi vào số điện thoại này thì một người đàn ông trả lời điện thoại và xác nhận mình tên Đức và cũng thừa nhận mình là người gọi cho nhà báo Hoàng Văn Quân vào chiều 11-2.

Người này cũng cho biết, sáng 12-2, ông đã gọi điện cho nhà báo Hoàng Văn Quân xin lỗi và khắc phục hậu quả.