Mưa kèm dông lốc làm tốc mái nhiều nhà dân

Ngày 13-6, ông Ngô Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Trà My (TP Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn xảy ra mưa kèm dông lốc, gió giật mạnh cục bộ, gây thiệt hại nhà ở, công trình công cộng và tài sản của người dân. Rất may, không có thiệt hại về người.
Theo dõi SGGP trên:
© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.
Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.
Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng
Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình
Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM
Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098
Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55
Liên hệ quảng cáo :