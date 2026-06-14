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Mưa kèm dông lốc làm tốc mái nhiều nhà dân

SGGPO

Ngày 13-6, ông Ngô Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Trà My (TP Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn xảy ra mưa kèm dông lốc, gió giật mạnh cục bộ, gây thiệt hại nhà ở, công trình công cộng và tài sản của người dân. Rất may, không có thiệt hại về người.

XUÂN QUỲNH

Từ khóa

Thị trấn Trà My Gió lốc Mưa dông Mái tôn Tốc mái Gió mạnh Lốc xoáy

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