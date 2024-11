Mưa lớn, nhiều khu vực Đà Nẵng ngập sâu trong nước

Lực lượng chức năng đi vào kiệt 634, 654 Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu) đã ngập sâu, có nơi hơn 1m. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nhiều tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng như Nguyễn Văn Linh (khu vực giao với đường Nguyễn Hoàng), Lê Duẩn (đoạn giao Ngô Gia Tự), Lê Đình Lý, Hùng Vương, Trưng Nữ Vương, Tôn Đức Thắng,… bị ngập sâu.

Tại nút giao Núi Thành – Duy Tân, nước ngập hơn nửa bánh xe khiến người dân di chuyển khó khăn.

Tại đường Hùng Vương, nơi đang có một số công trình xây dựng, nước ngập ở hai bên vỉa hè, nhiều phương tiện đi ở giữa đường để tránh ngập nước.

Do mưa lớn, đường ngập, giao thông khu vực cầu vượt Ngã Ba Huế ách tắc cục bộ. Nhiều khu vực ngập sâu khiến các phương tiện qua lại chết máy hàng loạt.

Tại các tuyến hẻm 634, 654 Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu) đã ngập sâu, có nơi ngập hơn 1m. Hiện lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã có mặt tại các điểm ngập lụt nặng, chốt chặn không cho người dân đi vào vùng ngập.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí đường lên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở, lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, cấm người dân di chuyển lên khu vực này để đảm bảo an toàn. Thời gian tạm dừng lưu thông từ 8 giờ ngày 5-11 cho đến khi có thông báo mới.

Cùng ngày, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi đến các Phòng GD-ĐT, các trường thuộc Sở. Cụ thể, trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học buổi chiều 5-11. Đồng thời yêu cầu các đơn vị giữ thông tin liên lạc, chủ động ứng phó một cách an toàn, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra.

>> Hình ảnh ghi nhận sáng 5-11:

Nước ngập ở đường Hàm Nghi- Nguyễn Văn Linh- Lê Đình Lý (quận Hải Châu). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lực lượng chức năng giăng dây ở đường Lê Đình Lý (quận Hải Châu). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Người dân đi trên vỉa hè trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Một phương tiện chết máy giữa đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu), phải được một đơn vị cứu hộ kéo đi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Một đường kiệt của đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu) cũng ngập cục bộ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

UBND phường Nam Dương thông báo đoạn Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu) ngập sâu hạn chế đi lại. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đường Hùng Vương (xung quanh công trình) bắt đầu ngập. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Xe máy di chuyển ở làn giữa trên đường Hùng Vương (quận Hải Châu). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Người dân dắt bộ tại đường Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu). Ảnh: PHẠM NGA

Lực lượng chức năng điều tiết tuyến đường ngập Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu). Ảnh: PHẠM NGA

Xe chết máy khu vực Hòa Khánh (quận Liên Chiểu). Ảnh: PHẠM NGA

Đường Hà Huy Tập (quận Thanh Khê) ngập sâu. Ảnh: PHẠM NGA

Công an phường Hòa Thuận Tây rào chắn ở tuyến đường Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Một số ngôi nhà thuộc kiệt đường Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu) bị ngập sâu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lực lượng chức năng chèo xuồng vào khu ngập sâu đường Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Người dân phường Hòa Thuận Tây đem xe máy lên nhà cộng đồng để tránh ngập lụt. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đường lên bán đảo Sơn Trà

Đường lên Intercontinental (bán đảo Sơn Trà)

XUÂN QUỲNH - PHẠM NGA