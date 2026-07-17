Mưa lớn ở thượng nguồn, Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ

Sáng nay 17-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia có thông tin dự báo, từ ngày 17 đến 20-7, trên các sông khu vực Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ 2-4m.