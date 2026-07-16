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Chi mạnh Quỹ Bình ổn để kiểm soát giá xăng dầu

SGGPO

Liên bộ Công thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel và dầu mazut từ 15 giờ ngày 16-7, nhằm góp phần hạn chế tác động từ đà tăng mạnh của giá thế giới.

PHÚC VĂN - THY HOÀNG

Từ khóa

giá xăng dầu Bộ Công thương Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

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