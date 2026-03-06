Mưa lớn trái mùa ở Đồng Tháp giúp giảm độ mặn trên các nhánh sông

Chiều 6-3, tại nhiều địa phương ở Đồng Tháp xuất hiện mưa lớn từ khoảng 15 giờ 15 phút đến gần 16 giờ, góp phần bổ sung nguồn nước ngọt ngay trong thời điểm xâm nhập mặn đang tăng ở các nhánh sông khu vực hạ lưu.

Cơn mưa trái mùa ở Đồng Tháp cải thiện được độ ẩm trong đất, giúp nhà vườn trữ thêm nước ngọt

Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Đồng Tháp ghi nhận tại trạm Lấp Vò, lượng mưa cao nhất 68,2mm; trạm Mỹ Đức Tây ghi nhận 22mm.

Hiện, 17.200ha rau màu đang phát triển ở các địa phương ở Đồng Tháp chưa thấy dấu hiệu hư hại nhưng nông dân đã tích trữ được lượng nước ngọt quý giá. Bên cạnh đó, nước mưa giúp nhiều diện tích vườn cây ăn trái như: sầu riêng, mít, thanh long, bưởi, nhãn… đang trong giai đoạn nuôi trái cải thiện được độ ẩm trong đất, giúp nhà vườn trữ thêm nước ngọt và giảm chi phí bơm tưới.

Mưa trái mùa còn giúp bổ sung nguồn nước ngọt, hỗ trợ làm giảm độ mặn cục bộ trên hệ thống sông rạch khu vực hạ lưu.

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, những ngày gần đây, độ mặn trên hệ thống sông rạch tuy có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức khá cao. Trên sông Tiền, ranh mặn 1‰ xâm nhập cách cửa sông khoảng 39km; ranh mặn 4‰ vào khoảng 30-35km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn đang ở cấp 2.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo phòng nông nghiệp các địa phương cần theo dõi dịch bệnh trên cây trồng để kịp thời phòng chống, đảm bảo năng suất cao trong mùa khô hạn.

NGỌC PHÚC