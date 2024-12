Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17-12, nhiệt độ khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục tăng nhẹ; vùng núi đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 6 đến 11 độ C. Khu vực Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.