Nam bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa dông, nền nhiệt vẫn cao hơn trung bình nhiều năm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nửa cuối tháng 7 và những ngày đầu tháng 8, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa rào và dông, mưa tập trung vào chiều và tối.