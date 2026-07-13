Miễn phí phục dựng ảnh liệt sĩ cho gia đình chính sách tại TPHCM

Ngày 13-7, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết đơn vị phối hợp Công an TPHCM triển khai chương trình phục dựng miễn phí ảnh liệt sĩ dành cho thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.