Gia đình - nền tảng hình thành nhân cách người trẻ

Chiều 27-6, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM, trong khuôn khổ Hội sách Thiếu nhi TPHCM năm 2026, Công ty sách Thái Hà tổ chức giao lưu với tác giả Nguyên Cẩn nhân dịp ra mắt ấn phẩm " Tuổi trẻ và hành trang vào đời" (NXB Công thương).

Tác giả Nguyên Cẩn (tên thật Phạm Văn Nga) là tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và quản trị doanh nghiệp. Ông đã xuất bản nhiều ấn phẩm trong 24 năm qua ở các thể loại thơ, truyện ngắn, tản văn và tiểu luận. Tuổi trẻ và hành trang vào đời là cuốn sách thứ 20 của ông.

"Tuổi trẻ và hành trang vào đời" là cuốn sách thứ 20 trong 24 năm cầm bút của tác giả Nguyên Cẩn. Ảnh: QUỲNH YÊN

Cuốn sách dành cho người trẻ trên hành trình trưởng thành, xoay quanh các vấn đề về học tập, lựa chọn giá trị sống, xây dựng nhân cách và tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Từ trải nghiệm và chiêm nghiệm, tác giả nhấn mạnh vai trò của gia đình như nền tảng nuôi dưỡng nhân cách, hình thành nội lực và điểm tựa tinh thần giúp mỗi cá nhân vững vàng trước biến động xã hội hiện đại.

Tác giả Nguyên Cẩn (phải) chia sẻ tại chương trình giao lưu "Tuổi trẻ và những giá trị gia đình". Ảnh: QUỲNH YÊN

Chương trình giao lưu với chủ đề “Tuổi trẻ và những giá trị gia đình”, tổ chức trước thềm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả. Không chỉ lắng nghe, nhiều bạn đọc còn trao đổi, đặt câu hỏi với tác giả Nguyên Cẩn về mối quan hệ và các giá trị gia đình.

Trả lời câu hỏi của một bạn đọc về vấn đề “đứt gãy” giữa các thế hệ, tác giả Nguyên Cẩn cho rằng nhiều người trẻ hiện nay tìm đến các trung tâm chữa lành để tìm sự bình an, nhưng thực tế, nơi chữa lành gần nhất và hiệu quả nhất chính là gia đình. Theo ông, người trẻ không cần đi đâu xa, chỉ cần ngồi lại bên mâm cơm gia đình, cùng ăn cơm hoặc nhắn cho mẹ một tin đơn giản: "Mẹ ơi! con nhớ mẹ!".

"Trong xã hội, dù cha mẹ hay con cái có những giá trị riêng theo thời đại, nhưng các giá trị gia đình cốt lõi như chữ hiếu là điều muôn đời không thay đổi và cần được gìn giữ. Chữ hiếu không chỉ là sự tôn trọng mà còn là nền tảng đầu tiên của lòng yêu thương. Một người khó có thể yêu Tổ quốc nếu không biết yêu thương cha mẹ mình trước hết", tác giả Nguyên Cẩn bày tỏ.

QUỲNH YÊN